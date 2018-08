Case per le vacanze - una su due è stata affittata in modo irregolare : Case per le vacanze, una su due è stata affittata in modo irregolare Proprietari di seconde e terze Case in affitto nelle località di vacanza sotto la lente d'ingrandimento della Gdf. Da metà giugno a oggi, su 895 controlli, sono state riscontrate irregolarità in 450 casi. Maglia nera per Puglia, Toscana e ...

Perquisite le Case di undici writers in collaborazione con la Policia national spagnola " VIDEO : Perquisite le case di undici writers in collaborazione con la Policia national spagnola. Perquisite le case di undici writers Agenti del nucleo Tutela decoro urbano della Polizia locale di Milano, ...

Incidente A30 - camion si ribalta : un morto e un ferito/ Ultime notizie Caserta-Salerno - disperso carico carne : Incidente A30, camion si ribalta: un morto e un ferito. Ultime notizie Caserta-Salerno, disperso il carico di carne: nessun problema per la circolazione(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 11:32:00 GMT)

Case svalutate per colpa delle tasse. Persino l'Europa se n'è accorta : Di Imu e Tas i non si parla più tanto. Ma i 150 miliardi di balzelli che i governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni hanno scaricato sul groppone dei proprietari di Case continuano a pesare come macigni ...

Caserta - gran finale per 'Un'Estate da Re" con Jonas Kaufmann e Maria Agresta - : Caserta " Uno dei tenori più acclamato al mondo e il soprano più richiesto del momento, due grandi orchestre, il magico teatro sotto le stelle all'Aperia della Reggia di Caserta. E' il gran finale di "...

Ferrovia Regione Toscana - No a cessione RFI linee da Arezzo per Casentino e Val di Chiana : Teleborsa, - Le ferrovie Arezzo-Pratovecchio-Stia e Arezzo-Sinalunga, uniche tratte Ferroviarie di proprietà della Regione Toscana e in gestione a LFI, La Ferroviaria Italiana,, non saranno cedute a ...

Luciana Littizzetto infuriata per l'arrivo di Cristiano Ronaldo : «Case vicine e la privacy...» : Lo sbarco di Cristiano Ronaldo a Torino per indossare la maglia della Juventus ha creato parecchio clamore e tra le tante curiosità, sportive e di gossip, è stata anche diffusa la zona in cui il ...

Ruba furgone - scappa ma entra per errore in Caserma Polizia : arrestato : Ruba furgone, scappa ma entra per errore in caserma Polizia: arrestato E’ successo a Napoli: all'alt impostogli dai poliziotti presenti al corpo di guardia, ha anche tentato di invertire il senso di marcia per scappare, urtando i poliziotti che volevano fermarlo Parole chiave: ...

Ricostruzione post terremoto - per Ischia : il premier Conte nomina l'ex prefetto di Caserta Schilardi : Dopo molti mesi di rinvii causati dal momento elettorale prima e dal cambio di Governo poi, arriva finalmente anche per Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, la nomina del Commissario di Governo...

Carabiniere di San Severino nell'inferno dell'A14 : «Ustionato - ho aperto la mia Caserma ai feriti» : Miracolato. Ma anche eroe. Nell?esplosione avvenuta l?altro ieri sull?A14, causata dall?impatto tra un?autocisterna e un camion che trasportavano liquidi infiammabili,...