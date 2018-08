Carlo Cottarelli : "Eccesso di debito e crisi di fiducia. Turchia - rischio contagio per l'Italia" : "L'economia turca è cresciuta seguendo le indicazioni del Fondo monetario per il quale lavoravo. Poi le politiche monetarie e fiscali sono state usate in modo troppo espansivo. Non dover sottostare ai ...

Carlo Cottarelli A BRINDISI PER PRESENTARE IL SUO LIBRO Ospite della sesta edizione de "ilSegnalibro " punto di lettura : Deriva soprattutto da sette gravissimi errori che il sistema dell'economia italiana continua a commettere. Sono i peccati capitali dell'economia italiana: l'evasione fiscale, la corruzione, la troppa ...

Polignano a Mare - Al festival Il Libro Possibile interviste a Carlo Cottarelli - Luciano Fontana e Federico Rampini : ... invece, con l'inviato de La Repubblica, Federico Rampini, che alla kermesse ha presentato 'Le linee rosse': "A due anni dall'elezione di Donald Trump non è cambiato molto: l'economia continua ad ...

Vi racconto le ultime fissazioni di Carlo Cottarelli : La prospettiva neo-classica rimuove questo elemento di contraddizione, ma la politica, ancor prima della politica economica, può forse far finta di nulla? Potremmo parlare a lungo dei pericoli insiti ...

"Ora tanto dipende da chi prenderà il posto di Draghi". Intervista a Carlo Cottarelli : Il Quantitative easing della Bce volge al termine, ma l'annuncio era atteso e non avrà un grande impatto. Per l'Italia l'appuntamento è con gli annunci e le misure concrete sulle politiche di bilancio. In questa fase, senza la stampella di Mario Draghi, "nessuno pensi di aumentare il deficit", è un rischio troppo elevato. Partirebbe molto rapidamente la speculazione, con conseguenze imprevedibili. Oltretutto "non conosco un ...

Carlo Cottarelli - dal silenzio alle ospitate. Da una settimana sempre in tv : “Scusatemi se nei giorni scorsi sono stato un po’ troppo silenzioso con voi”, affermò Carlo Cottarelli nella sala stampa del Quirinale appena dopo aver rimesso il mandato di formare il governo.Parole accolte dagli applausi dei giornalisti, che qualche giorno prima erano stati mollati al Colle mentre attendevano che l’economista si presentasse per elencare la lista dei ministri.prosegui la letturaCarlo Cottarelli, dal silenzio alle ...

Intervista – Carlo Cottarelli : «Uscire dal debito pubblico si può e vi spiego come» : L’economia italiana è cresciuta poco negli ultimi vent’anni e sopratutto nell’ultimo decennio si sono fatti i conti con una finanza pubblica in profonda crisi. Lo sa bene Carlo Cottarelli l’economista convocato al Quirinale da Sergio Mattarella, dopo il primo tentativo di far nascere un governo M5S-Lega, ex commissario alla Spending Review, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani ed autore di un libro intitolato ...

Carlo Cottarelli : «Nel discorso di Conte - troppi diritti e pochi doveri» : Poteva essere lui il nostro Presidente del Consiglio, in piedi in Senato a presentare il discorso programmatico. Di certo, però, Carlo Cottarelli, l’economista chiamato dal Presidente della Repubblica in piena crisi per la formazione di governo, avrebbe detto cose diverse: «Quello fatto da Giuseppe Conte mi sembra sia stato un discorso abbastanza generico, che si è concentrato più sugli obiettivi che sugli strumenti specifici per ...

Carlo Cottarelli : 'Uscire dall'euro è come giocare in serie B' : Dopo aver affermato che il governo politico sia stata la soluzione migliore, Carlo Cottarelli ospite domenica a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha continuato: ' Uscire dall'euro sarebbe come ...

Carlo Cottarelli : "Uscire dall'euro è come giocare in serie B" : Dopo aver affermato che il governo politico sia stata la soluzione migliore, Carlo Cottarelli ospite domenica a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha continuato: "Uscire dall'euro sarebbe come decidere di giocare in serie B. Magari vinci, ma sei in serie B. Non abbiamo vissuto bene l'esperienz

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta - Carlo Cottarelli : "Uscire dall'euro? Non rigetto l'ipotesi" (3 Giugno) : Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti ultima puntata di oggi domenica 3 giugno 2018: da Mara Venier a Daniele Bossari e Filippa Lagerback, ecco chi ci sarà da Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:51:00 GMT)

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti 3 giugno : Carlo Cottarelli e Mara Venier : Che TEMPO che fa torna in onda su Raiuno per l'ultimo appuntamento della stagione: ospiti di Fabio Fazio sono Carlo Cottarelli, Mara Venier, Carl Brave e Francesca Michielin. Ultimo appuntamento della stagione per Che TEMPO che fa, il programma di Fabio Fazio che, dopo anni, ha traslocato da Raitre a Raiuno. Gli ascolti non sono sempre stati all’altezza delle aspettative, ma la stagione può considerarsi comunque vincente. Ad affiancare il ...

RIFORMA PENSIONI DI MAIO/ I dubbi di Carlo Cottarelli : RIFORMA PENSIONI Di MAIO, ultime notizie. I dubbi espressi da Carlo Cottarelli. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 giugno(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:39:00 GMT)

Carlo Cottarelli al Quirinale : rinuncia all’incarico : Tramonta, almeno per il momento, il Governo neutrale. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è giunto nel tardo pomeriggio