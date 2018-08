Caramanico Terme | incidente in un parco avventura | bimba in ospedale

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Paura a, in provincia di Pescara, dove una bambina di quattro anni è rimasta ferita in seguito ad unavvenuto stamani nel. La, secondo una prima ricostruzione, stava utilizzando dei gommoni quando, per cause in corso di accertamento, è stata urtata da un altro gommone. Soccorsa dal 118, intervenuto con l’elicottero, è stata trasportata all’di Pescara. Al momento – riferiscono – è tenuta in osservazione in Pronto soccorso, ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Popoli (Pescara), diretti dal tenente Tonino Marinucci. L'articoloin uninMeteo Web.