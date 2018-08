Caos in Serie B | Tommasi | “campionato a 19? Noi contrari”

calcioweb.eu

: Notizie dal caos: la Figc avalla la decisione della Lega Serie B e comunica in extremis 'la decisione di non proced… - MarcoBellinazzo : Notizie dal caos: la Figc avalla la decisione della Lega Serie B e comunica in extremis 'la decisione di non proced… - MarcoBellinazzo : Notizie dal caos: mai visto nulla del genere! La Figc del commissario Fabbricini cambia in extremis e in corsa le p… - GoalItalia : Una fotografia dell'attuale situazione di caos del calcio italiano: dalla battaglia Chievo-Crotone alla B a 19 squa… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) “Ribadisco che noi dell’Aic siamo fortemente contrari allaB a 19 squadre, però mi sembra grave anche la modalità con cui la federcalcio ha annunciato in un comunicato l’operazione”. Così il presidente dell’Associazione calciatori Damianodopo la pubblicazione del calendario del campionato diB, a 19 squadre. “Perché è vero che ci hanno sentito, come scrivono – aggiungeall’Ansa -, ma è altrettanto certo che io mi sono detto in totale disaccordo con la loro scelta. Quindi che usino questa formula è per me un’ulteriore presa in giro”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloinB,: “campionato a 19? Noi contrari” CalcioWeb.