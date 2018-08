Caos in Serie B | Balata sul campionato a 19 | “decisione legittima”

Caos in Serie B - Tommasi : “campionato a 19? Noi contrari” : “Ribadisco che noi dell’Aic siamo fortemente contrari alla Serie B a 19 squadre, però mi sembra grave anche la modalità con cui la federcalcio ha annunciato in un comunicato l’operazione”. Così il presidente dell’Associazione calciatori Damiano Tommasi dopo la pubblicazione del calendario del campionato di Serie B, a 19 squadre. “Perché è vero che ci hanno sentito, come scrivono – aggiunge Tommasi ...

Serie B - sorteggiato il calendario nel Caos : Il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, con un comunicato ufficiale pubblicato dalla Figc, ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre. Nella nota il ...

Caos totale in Serie B : sorteggiate le giornate dopo un clamoroso “testa a testa” FIGC-Lega : Caos CAMPIONATI- E’ guerra aperta tra la Lega di Serie B e la Figc. I calendari prendono forma dopo oltre due ore di braccio di ferro. In attesa di capire se, dopo i fallimenti di Cesena e Bari, l’esclusione dell’Avellino e in attesa di conoscere l’esito dei ricorsi di Ternana e Pro Vercelli al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni contro il blocco dello stop ai ripescaggi – il prossimo campionato cadetto ...

Varato il calendario di Serie B ma è subito Caos : E’ stato sorteggiato il calendario di Serie B 2018/19 a 19 squadre. Sono state rese note quindi tutte le giornate

Serie B - pioggia di ricorsi contro la chiusura dei ripescaggi : Caos totale a pochi giorni dal via! : Pro Vercelli e Ternana continuano la crociata contro il blocco dei ripescaggi ordinato dalla Lega di Serie B Pro Vercelli e Ternana alzano i toni dopo il blocco dei ripescaggi ordinato dalla Lega di Serie B. I due club si sono appellati al Collegio di Garanzia dello Sport, sottoponendo all’organo un ricorso contro la decisione di proseguire con un campionato a 19 squadre. La Ternana chiede “in via cautelare, di sospendere, ...

Caos campionati - Gozzi attacca : “la Serie B a 19 è una forzatura” : “Voglio creare un’associazione per un calcio legale, onesto e trasparente: forse non hanno capito che tipo sono”. Così il presidente dell’Entella Antonio Gozzi a margine della sfida del terzo turno di Coppa Italia giocata ieri sera a Chiavari, con la vittoria 2-0 contro la Salernitana. Nel mirino quanto è accaduto all’Entella, retrocessa in Lega Pro dopo i playout durante l’estate: “Bisogna ...

Crotone-Chievo - tensione altissima : scontro ed accuse - è Caos tra Serie A e B : scontro totale tra Crotone e Chievo, in particolar modo accuse dal parte del club calabrese dopo il caos plusvalenze fittizie. Ieri il club calabrese è tornato alla carica con una lettera a Coni, Figc e Leghe, chiesto il rinvio dei campionati o almeno quelle proprio di Crotone e Chievo. Il club del presidente Vrenna parla di una società che ha “violato le norme in materia di correttezza, trasparenza e veridicità dei proprio ...

Serie B 2018/19 - è Caos. Tra polemiche e diffide - cosa sta succedendo : La seconda lega italiana ha stabilito che lunedì sarà sorteggiato il calendario con sole 19 squadre. Il Catania non ci sta e annuncia ricorsi a catena

Serie B e Figc : un Caos senza fine. Altro che Cristiano Ronaldo... : La situazione è diventata sempre più complicata, sempre più in balia di interessi personali, di lobby di potere e politiche che con lo sport hanno sempre meno a che fare. Cerchiamo di fare ordine e ...

La Serie B punta sulle 19 squadre : ma è rischio Caos tra ricorsi e controricorsi : La Lega di B spinge verso le 19 squadre, ma è rischio caos tra ricorsi e contro ricorsi, in attesa dell'intervento della Figc. L'articolo La Serie B punta sulle 19 squadre: ma è rischio caos tra ricorsi e controricorsi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B nel Caos - il sindaco di Catania minaccia l’azione legale in caso di mancato ripescaggio : Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche che il ripescaggio è un diritto e che qualunque altra soluzione determinerà una reazione dura e inflessibile”. Lo ha detto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in ...

Serie A nel Caos : il Crotone si scaglia contro il Chievo - ecco cosa chiedono i calabresi : PLUSVALENZE Chievo VERONA- Rinvio o sospensione delle gare del Chievo fino all’emissione della sentenza da parte del Tribunale federale sulla vicenda delle plusvalenze. O, in alternativa, l’immediata retrocessione della societa’ veronese all’ultimo posto della classifica dello scorso campionato di Serie A. Sono le misure cautelari che il Crotone calcio, tramite gli avvocati Elio Manica e Giancarlo Pittelli, ha ...