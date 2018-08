Caos campionati | Gozzi attacca | “la Serie B a 19 è una forzatura”

calcioweb.eu

: Notizie dal Caos: l'@V_Entella del presidente Gozzi (giustamente) chiede alla @FIGC commissariata la sospensione de… - MarcoBellinazzo : Notizie dal Caos: l'@V_Entella del presidente Gozzi (giustamente) chiede alla @FIGC commissariata la sospensione de… - LaSicilia24ore : Caos Campionati: oggi la Lega di serie B presenta i calendari - m_bufalino : Corrado: “Il caos dei campionati? Tutti chiedono e nessuno dà” D’Angelo: “A Parma non si vince se tutti non rendono… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) “Voglio creare un’associazione per un calcio legale, onesto e trasparente: forse non hanno capito che tipo sono”. Così il presidente dell’Entella Antonioa margine della sfida del terzo turno di Coppa Italia giocata ieri sera a Chiavari, con la vittoria 2-0 contro la Salernitana. Nel mirino quanto è accaduto all’Entella, retrocessa in Lega Pro dopo i playout durante l’estate: “Bisogna combattere in tutte le sedi un calcio ‘falso’ come è stata laB nel 2017-2018. Sono capaci tutti a fare campagne acquisti milionarie e poi fallire. Non mi rassegno alle ingiustizie – ha detto– e combatterò in modo civile”. Il presidente dell’Entella focalizza l’attenzione sulle vicende di Foggia e Cesena sanzionate per illeciti amministrativi e sul fallimento del Foggia. E poiparla anche ...