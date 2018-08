Cani avvelenati | taglia per trovare il colpevole

Cani avvelenati in giardino : Cani avvelenati in giardino . Succede a San Quirico d'Orcia. La denuncia è partita dalla proprietari che ha perso due Cani mentre il terzo ha riportato lesioni renali irriversibili. La famiglia vive ...

AIDAA : 10 Cani avvelenati a Pergine - taglia di 6mila euro : “Sono oramai dieci i cani avvelenati a Pergine in provincia di Trento, e da quanto ricostruito dalla stampa locale si tratta di avvelenamenti che sono avvenuti in questi primi sei mesi dell’anno“: lo riporta in una nota l’associazione animalista AIDAA : “A quanto pare si tratta di una faida tra cacciatori e bracconieri del luogo che per avvelenare i cani avrebbero usato in diversi casi con l’ENDOSULFAN un ...

AIDAA : 17mila Cani e gatti avvelenati da inizio anno : “Le ultime stragi di cani e gatti in ordine di tempo sono avvenute in Sicilia ed Abruzzo, ma non mancano gli avvelenamenti in tutte le altre regioni italiane, se poi parliamo di ritrovamento di bocconi avvelenati sud e nord si equivalgono con in testa Lombardia, Sicilia, Liguria e Veneto“: lo riporta in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Secondo i dati raccolti attraverso le segnalazioni dirette giunte ...