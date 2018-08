Campionati del Mondo Maschili 2018 | disponibile la piattaforma per gli accrediti stampa

Serie B - duro comunicato stampa della Virtus Entella : chiesto il blocco dei Campionati : Il mondo del calcio è alla deriva, tra regole cambiate all'improvviso e ricorsi a pioggia il caos è assoluto. Non ci stiamo ad essere gli unici a pagare dazio. Faremo ogni cosa possibile per tutelare ...

Atletica : Daisy Osakue si qualifica per la finale lancio del disco ai Campionati europei : La discobola italiana Daisy Osakue lanciando al secondo lancio a 58,73 metri si è qualificata per la finale del lancio del disco dei Campionati europei di Atletica leggera di Berlino. Per la 22enne ...

Atletica : Daisy Osakue si qualifica per la finale lancio del disco ai Campionati europei : La discobola italiana Daisy Osakue lanciando al secondo lancio a 58,73 metri si è qualificata per la finale del lancio del disco dei Campionati europei di Atletica leggera di Berlino. Per la 22enne azzurra qualche minuto d'attesa in pedana: il suo lancio inizialmente sembrava fosse nullo, come lo era stato il primo.

Atletica – Campionati Europei di Berlino - Chiappinelli e Abdelwahed staccano il pass per la finale dei 3000 siepi : Ottime le prestazioni degli azzurri a Berlino, Chiappinelli e Abdelwahed si qualificano per la finale dei 3000 siepi Nella seconda giornata dei Campionati Europei di Berlino due azzurri si qualificano per la finale dei 3000 siepi: Yohanes Chiappinelli con una gara tutta all’attacco e il miglior tempo assoluto (8:28.41), e Ahmed Abdelwahed con il quinto crono tra i partecipanti (8:28.80). Il primatista italiano Matteo Galvan supera di ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Silvia Nemesio regina del singolo. In Danza trionfo di Morandin-Remondini : Si sono da poco spenti i riflettori del Pala Folgaria, impianto sportivo dell’omonimo paese trentino in questi ultimi giorni teatro dei Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior. Un evento importantissimo che, oltre per il grande spettacolo offerto dagli atleti in gara, sarà fondamentale al fine di stabilire le convocazioni dei prossimi Campionati Europei e Mondiali e delle altre competizioni ...

Bari - Riconoscimento del Comuna alla Payton Bari - vincitrice degli ultimi Campionati regionali di nuoto : Per me è anche un Riconoscimento al nostro metodo di lavoro che ci permette di educare attraverso lo sport al rispetto delle regole, in maniera seria, ma sempre motivante". Dietro la cura di ogni ...

Pallavolo - la lista dei pre-covocati di Blengini per i Campionati del Mondo : Dal roster comunicato alla Fivb, Blengini attingerà per i convocati che porterà al Campionato del Mondo E’ stata inviata alla Fivb, come da regolamento internazionale, la lista di 22 atleti per i Campionati del Mondo; roster dal quale il ct Gianlorenzo Blengini attingerà per diramare successivamente le convocazioni definitive per la rassegna iridata. Di seguito l’elenco. Palleggiatori: Simone Giannelli, Michele Baranowicz, ...

Nazionale Maschile : i 22 atleti per i Campionati del Mondo : Il programma di lavoro verso la rassegna iridata Saranno quattro le amichevoli che la Nazionale Maggiore disputerà prima dei Campionati del Mondo. Si comincerà il 3 e 4 agosto a Cavalese con i match ...

I legali del Crotone al Coni : 'Bisogna sospendere l'avvio dei Campionati' : Il Crotone calcio ha chiesto al Coni, con una comunicazione inviata dai legali della società, gli avvocati Giancarlo Pittelli ed Elio Manica, di sospendere l'avvio dei campionati di calcio di serie A ...

Canottaggio – Campionati del Mondo Under 23 : sette barche italiane si qualificano per le finali di domani : A Poznan (Polonia) in pieno svolgimento il Campionato del Mondo Under 23, mentre a Cork (Irlanda) da oggi inizia la Coupe de la Jeunesse Con la terza giornata di qualificazioni l’Italia conta già sette barche finaliste le quali domani, nella prima giornata di finali, gareggeranno per le medaglie. Altri 10 equipaggi, invece, affronteranno sempre domani le semifinali. In gara per le medaglie, quindi, il due senza Under 23 maschile (ore ...

Gizzeria : prendono il via i Campionati del mondo di Kitesurf : Con la cerimonia d'apertura, che si è svolta questa sera all'Hang Loose Beach di Gizzeria Lido, sono ufficialmente iniziati i Campionati del mondo di Kitesurf "Ttr World Championships 2018". Sotto le ...

Campionati del mondo di scherma – Impresa per Foconi - Alessio è d’oro nel fioretto : battuto nettamente il rivale britannico : Alessio Foconi è campione del mondo nel fioretto maschile individuale, ai Mondiali di Wuxi l’azzurro ha battuto in finale Richard Kruse Alessio Foconi, atleta 28enne del centro sportivo dell’Aeronautica Militare, vince la medaglia d’oro nel fioretto individuale maschile ai Campionati del mondo di scherma di Wuxi. Il toscano supera in finale il britannico Richard Kruse con un punteggio netto. L’incontro si conclude ...

Tiro a segno - il Poligono di Bologna ospiterà l’edizione 2018 della Finale dei Campionati Italiani - Seniores - Juniores e Para : Presso il Poligono di Bologna si svolgeranno le finali dei Campionati Italiani, Seniores, Juniores e Para di Tiro a segno Dal 25 al 29 luglio 2018 il Poligono di Bologna ospiterà l’edizione 2018 della Finale dei Campionati Italiani, Seniores, Juniores e Para. Saranno presenti circa 1370 tiratori e tiratrici per un totale di 2168 prestazioni. In questa edizione la Regione più rappresentata sarà la Lombardia con 170 tiratori seguita da ...

Scherma - Campionati del Mondo : l'Italia centra l'en plein - tutti gli azzurri qualificati per il main draw : E' questo l'esito delle prime tre giornate di gara ai Campionati del Mondo Wuxi 2018 , dedicate alle fasi preliminari. L'ultima italiana a conquistare il pass d'accesso al main draw è stata Loreta ...