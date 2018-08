Calendario Serie B 2018-2019 | campionato a 19 squadre Il programma completo con tutte le

oasport

: Circa un'ora e mezza dopo il previsto, è iniziato il sorteggio del calendario della #SerieB 2018/2019: ecco la prim… - DiMarzio : Circa un'ora e mezza dopo il previsto, è iniziato il sorteggio del calendario della #SerieB 2018/2019: ecco la prim… - Gazzetta_it : #SerieB, c'è il calendario a 19: alla prima c'è #Benevento-#Lecce, il #Palermo va a Salerno. Riposa il #Livorno… - VeneziaFC_IT : Ecco il Calendario Ufficiale della Serie B 2018/19!?? #LaForzaDellUnione -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Dopo una giornata ricca di colpi di scena, è stato sorteggiato ildellaB per la stagione. La Lega B ha dovuto aspettare il via libera della Figc per l’approvazione del torneo a 19, con il blocco dei ripescaggi. Ciò implica che in ciascuna giornata una squadra dovrà riposare. Ilprenderà il via venerdì 24 agosto, con l’anticipo tra Brescia e Perugia e si completerà l’11 maggio. Verranno disputati cinque turni infrasettimanali: martedì 25 settembre, martedì 30 ottobre, giovedì 27 dicembre, martedì 26 febbraio e martedì 2 aprile. Si giocherà anche a Pasquetta e alla festa dei Lavoratori, mentre si riposerà in concomitanza con le soste per le nazionali. Di seguito ildellaconle date.1a giornata ...