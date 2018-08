Calciomercato Serie A | ultime trattative Il Milan chiude per Bakayoko

Calciomercato - la top 11 degli Under21 della Serie A : Le società italiane quest'estate hanno investito pesantemente su giovani di valori: la Fiorentina ha puntato tanto su un talentuoso portiere francese, l'Inter ha effettuato una spesa importante per ...

Calciomercato Serie B : Marrone e Ragusa all'Hellas Verona - tutti i colpi delle ultime ore : Anche se ancora non è ben definito il quadro delle squadre partecipanti alla prossima Serie B 2018/19, le formazioni che sono sicure di partecipare al torneo cadetto si stanno muovendo in questi giorni con decisione sul Calciomercato alla ricerca dei giusti rinforzi. La Serie cadetta, come ormai avviene da tanti anni a questa parte, è un torneo dove regna un grande equilibrio e dove può succedere davvero di tutto. In attesa che venga decisa la ...

Serie A - Calciomercato da oltre un miliardo : spese folli - si va verso il record [DATI] : calciomercato Serie A- Il campionato italiano è tornato al centro del calcio europeo: dopo alcuni anni di appannamento per via di una crisi sistemica importante, la Serie A è al top per i denari spesi nel mercato. Secondo i dati pubblicati da Marca infatti, l’Italia ha sbriciolato la barriera del miliardo (1021) di euro di spese attestandosi alle spalle della Premier League (1131). Nel mirino per la Serie A il record ottenuto ...

Calciomercato - Cassano : 'La mia scommessa : gioco un anno gratis - ma solo in Serie A' : L'unico infortunio l'ho avuto alla testa, ma l'ho curata con e per i miei figli", parole chiare quelle rilasciate da Antonio Cassano in una lunga intervista al Corriere dello Sport . Fantantonio ha ...

Calciomercato Serie A : acquisti - cessioni e obiettivi negli ultimi 12 giorni di mercato [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato- Mancano 12 giorni alla fine della sessione estiva del mercato: grandi colpi, super trattative, mega scambi. Protagoniste indiscusse la Juventus con l’acquisto del secolo Cristiano Ronaldo, il Milan con gli acquisti di Caldara e Higuian e l’Inter che vorrebbe chiudere con il botto Modric. Ottimi i movimenti della Roma, della Lazio, dell’Atalanta e della Fiorentina.ECCO acquisti, cessioni E obiettivi NEL ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter - Modric vede Perez : Si attende l'incontro tra il numero 10 del Real e il presidente del Real Madrid. Il Napoli cerca un terzino mentre il Parma chiude per quattro giocatori Inter, gli Intermediari la chiave per Modric. ...

Calciomercato - cosa manca ancora alle big di Serie A? Risponde Stefano De Grandis : Da tenere presente, infine, il cambio tra i pali: Olsen è un ottimo portiere, ma con la partenza di Alisson i giallorossi hanno perso uno dei migliori al mondo in quel ruolo. Inter, un mercato ...

Calciomercato Serie A - le trattative : il Milan prende Higuain : I rossoneri chiudono l'acquisto dell'attaccante argentino e lo scambio Bonucci-Caldara con la Juventus. L'Inter è su Vidal ma sogna Modric

Calciomercato Serie A - Fiorentina : Pjaca in arrivo - la probabile formazione tipo (RUMORS) : Ci sono buone notizie che arrivano per il Calciomercato della Fiorentina 2018-19 [VIDEO]. Questione di giorni infatti e Pioli dovrebbe accogliere in ritiro un nuovo giocatore. Parliamo ovviamente di Marko Pjaca, esterno offensivo reduce dal mondiale con la Croazia e da una stagione in chiaroscuro con la maglia dello Schalke, in Bundesliga. Il giocatore, di proprieta' della Juventus, dovrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito con diritto di ...

Calciomercato Serie A - le trattative. La Lazio prende Correa e Badelj : I laziali chiudono sia per l'attaccante del Siviglia che per il centrocampista ex Fiorentina. L'Inter si avvicina a Vrsaljko mentre il Napoli deve scegliere tra Arias e Sabaly

Calciomercato Serie A - le ultime trattative. L'Inter su Vrsaljko : Ma tiene d'occhio anche Zappacosta. Il Napoli è vicinissimo ad Arias e cerca un terzo portiere; l'Atalanta accoglie Mario Pasalic

Calciomercato Parma - la Serie A è salva e torna d’attualità la clamorosa soluzione Cassano : 1/6 LaPresse/Spada ...

Calciomercato Serie A - le trattative. Il Barcellona beffa la Roma per Malcom : I blaugrana soffiano l'attaccante brasiliano ai giallorossi. La Sampdoria prende Defrel e insiste per Pjaca e Obiang