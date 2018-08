Calciomercato LIVE | tutte le trattative di lunedì 13 agosto in DIRETTA | acquisti e

oasport

: ?? ASPETTANDO CALCIOMERCATO ora live! @jolandafiore e tutte le notizie di mercato ???? #sportitaliamercato - tvdellosport : ?? ASPETTANDO CALCIOMERCATO ora live! @jolandafiore e tutte le notizie di mercato ???? #sportitaliamercato - Mizincikov : RT @tvdellosport: ?? ASPETTANDO CALCIOMERCATO ora live! @jolandafiore e tutte le notizie di mercato ???? #sportitaliamercato - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan, #news e trattative di oggi (13/08/2018) #LIVE - #ACMilan #Milan #weareacmilan #weareateam -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Buongiorno agli appassionati di calcio:14dedicato alla nostradi OASport sul. Aggiornamenti minuto per minuto dilein bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione. OASport vi offre ladi questa giornata di14): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento a tutti. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA