Calciomercato Inter | il primo giorno di Keita | visite mediche e firma

Calciomercato Inter - terminate le visite mediche di Keita : adesso la firma e poi al Coni : Le parole di Keita Al suo arrivo a Milano, Keita ha voluto esprimere la propria felicità ai microfoni di Sky Sport, dicendosi pronto per questa nuova avventura in maglia nerazzurra: "Sono davvero ...

Calciomercato Inter - Keita : 'Sono molto felice - Spalletti importante per me' : ' Sono molto felice, molto contento, spero vada tutto bene '. Cosi' Keita Balde ai microfoni di Sky Sport nel giorno del suo arrivo a Milano. Nelle prossime ore l'ex attaccante della Lazio effettuera' le visite mediche prima di firmare il contratto con i nerazzurri. ' Spalletti e' stato molto ...

Calciomercato Inter - le prime parole di Keita da nerazzurro : “ecco chi mi ha convinto a venire qui” : L’esterno offensivo ex Lazio è arrivato ieri sera a Milano, oggi sosterrà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto con l’Inter Giornata importante quella di oggi per Keita Balde, impegnato tra l’Humanitas di Rozzano e la sede dell’Inter per la firma sul suo nuovo contratto. Il giocatore ex Monaco arriva in nerazzurro con la formula del prestito di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 34, un ...

Calciomercato Inter - Keita a Milano : lunedì mattina le visite mediche : Mancavano solo dei piccoli dettagli da sistemare dopo l'accelerata decisiva dei giorni scorsi , ma adesso ogni tessera del puzzle si è perfettamente incastrata: Keita Baldé nella prossima stagione ...

Calciomercato Inter - Rafinha spera nel ritorno : Se il vicecampione del mondo salisse su quell'aereo e scegliesse di continuare la sua avventura merengue , si aprirebbero spiragli per il ritorno di Rafinha : il brasiliano del Barcellona , sedotto e ...

Calciomercato Inter : l'affaire Modric e il fattore tempo - l'arma di Florentino Perez : A Madrid non parla nessuno. Non una parola per non sbilanciarsi, per non incappare in una lettura sbagliata. Lasciano parlare gli altri. Florentino Perez sceglie il silenzio sulla vicenda. Non ne ...

Calciomercato : se fosse Milinkovic Savic l’alternativa a Modric? L’Inter ci pensa : Calciomercato INTER- Secondo La Repubblica, se il Real Madrid non mollerà Modric come sembra, l’Inter farà un tentativo con Milinkovic Savic. Milan e Real Madrid sono pronte all’assalto ma anche i nerazzurri potrebbero esserci. Il problema è che Lotito non agevolerà una rivale italiana se non a suon di milioni. Intanto, come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, il presidente della Lazio sentenzia da ...

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE. Il giocatore twitta : 'Tornato al lavoro' : Oggi Modric è uno dei campioni più importanti al mondo. È stato con Kanté il centrocampista più importante del mondiale" le parole di Capello alla Gazzetta dello Sport . 09:56 10 ago Modric e Real,...

Calciomercato - Modric-Inter : il giorno della verità LIVE : Inter-Modric, è il giorno della verità. Dopo la lunga attesa, oggi dovrebbe esserci l'incontro tra il centrocampista vice-campione del mondo e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Un ...

Calciomercato Inter - Florentino Perez manda ‘messaggi’ a Modric : Florentino Perez ha parlato oggi a margine della presentazione di Courtois, nuovo portiere del Real Madrid in questa calda estate di mercato Florentino Perez manda messaggi a Modric, in attesa del faccia a faccia con gli agenti di domani in quel di Madrid. Il presidente del Real ha parlato oggi delle sue intenzioni in chiave Calciomercato, durante la presentazione di Courtois, il fiore all’occhiello del mercato in entrata delle ...