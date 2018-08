Calciomercato Crotone | in arrivo Thomas Lam

Calciomercato : il Crotone si muove - possibile l'arrivo dell'attaccante Spinelli : Entra nel vivo il mercato italiano che si appresta a formalizzare le ultime operazioni prima della chiusura fissata nella serata di venerdì 17 agosto alle ore 20:00. Tra le formazioni che potrebbero muoversi maggiormente in questi ultimi giorni ci sara' sicuramente il Crotone, formazione retrocessa al termine dell'ultimo campionato e in fase di riordino della rosa prima di cimentarsi nel campionato cadetto. Tramontata quasi definitivamente ...

Calciomercato : l’Atalanta cede Molina al Crotone : Il Crotone comunica “di aver acquisito a titolo definitivo, dall’Atalanta Bergamasca Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Andrea Molina”. Nato a Garbagnate Milanese l’1 gennaio del 1992, Molina è stato uno dei migliori giocatori della Serie B nella scorsa stagione e rappresenta un ulteriore colpo di mercato per la società rossoblù. Si tratta di un calciatore polivalente, capace di coprire tutta ...

Calciomercato Crotone - acquistati a titolo definitivo Molina e Golemic : Accantonate le vicende con il Chievo, il Crotone si getta a capofitto sul Calciomercato: la società di Gianni Vrenna ha acquistato a titolo definito ben due calciatori, Molina e Golemic. I rossoblù sono più che mai intenzionati a tornare in Serie A e l'obiettivo, attraverso questi rinforzi, è quello dare al tecnico Giovanni Stroppa una squadra competitiva che possa puntare a vincere il prossimo torneo di Serie B. Dopo la rotonda vittoria sul ...

Calciomercato : il Chievo Verona su due calciatori del Crotone : In una estate ricca di incertezze, il Crotone si appresta a tornare in campo nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia allo Stadio Comunale Ezio Scida contro la Giana Erminio. Le attenzioni della tifoseria e dello staff societario risultano però rivolte ad una doppia tematica, il futuro dello stadio e soprattutto il caso plusvalenze fittizie che vede protagonista il Chievo Verona. La societa' insieme al patron Luca Campedelli sono stati ...

Calciomercato - Crotone : Souprayen in uscita - rossoblu alla finestra : Prova a smuoversi il mercato estivo del Crotone, formazione alla ricerca di rinforzi in vista dell'imminente inizio del campionato di Serie B 2018-2019. In attesa di novita' sul fronte legato alla Giustizia Sportiva, la formazione pitagorica avrebbe iniziato nelle ultime ore a sondare il mercato in cerca di rinforzi da concedere al nuovo tecnico della squadra, l'ex Foggia Giovanni Stroppa. Diverse le pedine ancora assenti nello scacchiere del ...

Calciomercato Crotone : ipotesi di ritorno per Mirko Eramo : Tra aule di tribunale e ritiro estivo nella sede di Villaggio Baffa, il Crotone del presidente Gianni Vrenna prova a ripartire dopo la retrocessione avvenuta all'ultima giornata del torneo di Serie A. La compagine pitagorica continua ad attendere novità sul fronte del processo sportivo legato al caso delle "Plusvalenze fittizie", ma ha comunque iniziato a programmare il suo futuro attraverso la messa in atto di alcune trattative che potrebbero, ...

Calciomercato - il Crotone ufficializza ingaggio Marchizza : Prima operazione di mercato del Crotone, che ha ufficializzato l’ingaggio, in prestito dal Sassuolo, del difensore Riccardo Marchizza. Venti anni, Marchizza è uno dei punti di riferimento della Nazionale Under 20: difensore centrale, mancino, dotato di un’ottima struttura fisica e di una grande tecnica che gli hanno permesso di giocare anche da regista di centrocampo e una velocità che lo rende adattabile anche lungo la fascia ...

Calciomercato Torino - si pensa ad uno scambio con il Crotone : Calciomercato Torino – Ultime ore calde in Calciomercato in casa Torino, il club granata al lavoro per rinforzare la rossa da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. La trattativa col Genoa per Laxalt è molto complessa e dunque Petrachi sta cercando nuove soluzioni per accontentare Mazzarri. L’ultima idea arriva da Crotone, la società calabrese ha chiesto Ajeti ai granata ed in risposta il Torino ha rilanciato: “dateci Martella”, le ...

Calciomercato Crotone - acquistato calciatore August Kargbo : Il Football Club Crotone ha comunicato, in una nota, che il calciatore Augustus Kargbo ha firmato un contratto di addestramento tecnico. Classe 1999, Augustus compira’ 19 anni il prossimo 24 agosto: si tratta di un giovane e promettente attaccante nato a Freetown, in Sierra Leone, che nell’ultima stagione ha militato in Serie D nel Campobasso mettendo a segno ben 6 reti in 20 presenze. “Salito alla ribalta per la ...

Serie B Calciomercato - Crotone : Giovanni Stroppa sarà il nuovo allenatore. Il centrocampista Ahmad Benali riscattato dal Crotone : Giovanni Stroppa allenatore del Crotone in Serie B è cosa fatta. Una scelta che la società ha inteso fare subito