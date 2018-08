Calcio – Serie B | via libera al campionato a 19 squadre

Calcio : serie B - varato il calendario : 21.40 Il prossimo campionato di serie B ha preso forma: alla fine, al termine di una tormentata giornata, con un'ora e mezza di ritardo, nella sede dei cadetti a Milano, si è proceduto a generare le giornate del torneo a 19 squadre, senza ripescaggi,dopo momenti di caos. La confusione derivava dall'attesa dell'ok definitivo dai legali della Figc di poter procedere. Evidentemente alla fine è arrivato, ma si è temuto fino all'ultimo lo ...

Calcio Mercato Serie A 2018-2019 : i voti a tutte le squadre - le rose - acquisti e cessioni. Tutte le formazioni del campionato : Il CalcioMercato si avvia verso le sue battute finali e ormai Tutte le squadre della Serie A 2018-2019 sono pronte per incominciare il campionato che scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Questa è stata un’estate ricca di grandi colpi con l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il trasferimento di Higuain al Milan, movimenti importanti per Inter e Roma. Vediamo nel dettaglio come si sono comportate le squadre sul Mercato, Tutte ...

Calciomercato - Serie A : cosa manca alle big del nostro campionato? : manca sempre meno, il countdown è iniziato: il Calciomercato è in chiusura, per lo meno in Italia. La mossa "alla inglese" di far terminare la finestra estiva appena prima dell'inizio del campionato, ...

Calendario Serie A Calcio 2018-2019 : le date delle 38 giornate. Il programma e come vederle in tv : Nel weekend del 18-20 agosto inizierà la Serie A 2018-2019 che si concluderà il prossimo 26 maggio. Il massimo campionato italiano di calcio prevede la partecipazione di venti squadre per un totale di 38 giornate. Il programma di questa stagione prevede quattro soste per la Nazionale (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre 24 marzo) e una pausa invernale tra il 6 il 13 gennaio visto che si giocherà durante le festività natalizie con addirittura il ...

Serie A - come vedere il Calcio in tv : ecco la guida : Per cui sette gare andranno in onda su Skycalcio - su Sky Sport sarà trasmessa una partita per turno - mentre le restanti tre sfide della giornata sarannodiffuse solo da Dazn. Champions ed ...

Calciomercato Serie A - ultime trattative. Il Milan chiude per Bakayoko : L'Inter prende Keita Balde, la Sampdoria finalizza con Ekdal e il Torino si muove sia in entrata che in uscita

Novara Calcio fuori dalla serie B : la rivolta della politica : Novara calcio fuori dalla serie B: è di poche ore fa la notizia dello stop alla sentenza che permetteva il ripescaggio. Novara calcio fuori dalla serie B Il Collegio di garanzia ha stoppato la ...

FantaCalcio : Ecco i Rigoristi Serie A della stagione 2018/2019 : Al via la nuova stagione della Serie A 2018/2019 ed anche quella del Fantacalcio è pronta ad entrare nel vivo: Ecco i Rigoristi Serie A della stagione 2018/2019 Fantacalcio: Rigoristi Serie A 2018/2019 La Seria A per la stagione 2018/2019 sta per entrare nel vivo e tutti i fanta allenatori che stanno studiando la rosa […]

Calcio Serie D : Bari-Bitonto di Coppa Italia - il 26 agosto il debutto dei biancorossi di De Laurentiis La vincente affronterà l'Altamura. ... : Tutti i dettagli sono presenti nel regolamento disponibile a questo link "La Lega Nazionale Dilettanti prosegue con decisione la sua politica a sostegno dei giovani " ha spiegato il Presidente LND ...

Consigli FantaCalcio Serie A : da Ronaldo a Immobile - i 10 attaccanti più forti da prendere : Manca sempre meno all'inizio della Serie A ed è tempo per molti di fare l'asta del Fantacalcio [VIDEO]. I giocatori più decisivi, si sa, sono gli attaccanti. I Consigli si concentrano sui bomber che segneranno almeno 10-15 gol nel prossimo campionato. Non sara' facile, ma per puntare a vincere in questo fantasy game bisognera' prenderne almeno un paio. I Consigli per l'asta sugli attaccanti Nessun dubbio sull'attaccante che sara' più richiesto ...

Manca sempre meno all'inizio della Serie A ed è tempo per molti di fare l'asta del Fantacalcio. I giocatori più decisivi, si sa, sono gli attaccanti. I Consigli si concentrano sui bomber che segneranno almeno 10-15 gol nel prossimo campionato. Non sarà facile, ma per puntare a vincere in questo fantasy game bisognerà prenderne almeno un paio.

Consigli FantaCalcio Serie A 2018-19 : chi prendere all'asta da Szczesny a Ronaldo : Ormai mancano davvero pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A 2018-19 e, con esso, anche pochi giorni all'asta del Fantacalcio [VIDEO], che molti appassionati di questa fantasy game hanno gia' organizzato da tempo. Bisogna cercare di allestire la propria fantasquadra con portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, gestendo nel migliore dei modi i crediti a disposizione. Facile a dirsi, più difficile a farsi. Non bisogna farsi ...

L'Avellino Calcio riparte dalla Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Societa' Sportiva Avellino Calcio sara' Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di citta'. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...