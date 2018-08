Calcio Mercato Serie A 2018-2019 | i voti a tutte le squadre | le rose | acquisti e

Calciomercato - Serie A : cosa manca alle big del nostro campionato? : manca sempre meno, il countdown è iniziato: il Calciomercato è in chiusura, per lo meno in Italia. La mossa "alla inglese" di far terminare la finestra estiva appena prima dell'inizio del campionato, ...

Calciomercato Inter - il primo giorno di Keita : visite mediche e firma : Le parole di Keita Al suo arrivo a Milano, Keita ha voluto esprimere la propria felicità ai microfoni di Sky Sport, dicendosi pronto per questa nuova avventura in maglia nerazzurra: "Sono davvero ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale Edimilson in prestito : FIRENZE - La Fiorentina , tramite una nota ufficiale, ha comunicato "di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson ...

Calciomercato Fiorentina - Edimilson dal West Ham : ora è ufficiale : FIRENZE - La Fiorentina , tramite una nota ufficiale, ha comunicato "di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson ...

Calciomercato - Real-Modric : ancora muro - convocato in Supercoppa : Il Real ha innalzato una cortina di ferro e non ha intenzione di cedere. "Modric non parte, Modric non si tocca". Questa la volontà dei Blancos , che alla fine convocheranno il croato per la trasferta ...

Calciomercato : Bakayoko nuovo calciatore del Milan - Milinkovic più che una suggestione : È stata un'estate davvero molto calda per la nostra Serie A sul fronte Calciomercato. Diverse le trattative che hanno acceso l'interesse dei tifosi. A partire dall'incredibile sbarco dell'extraterrestre Cristiano Ronaldo nel mondo Juventus all'addio di Bonucci al Milan; la sessione di questa estate ha saputo regalare grandi emozioni al pubblico in attesa della nuova stagione 2018/2019 Proprio i rossoneri questa mattina hanno ufficializzato ...

Calciomercato Frosinone - pressing su Zampano : Frosinone - Rush finale di mercato per il Frosinone . Ad oggi il club canarino può già contare su nove volti nuovi, mentre il decimo dovrebbe essere ufficializzato a breve tempo. Tra oggi e domani ...

Calciomercato Empoli - Acquah : trattativa in dirittura d'arrivo : Empoli - L' Empoli va a caccia di rinforzi per il centrocampo di Andreazzoli : la pista Bjarnason ha resistito con l'idea di riportare in Italia la mezzala islandese che in Serie A ha giocato tra il ...

Calciomercato Roma - aumentano le pretendenti per Nzonzi : Oltre al Psg, sul campione del mondo c'e' anche il Monaco, alle prese con la sostituzone di Fabinho e Moutinho: a livello finanziario, il club del Principato non avrebbe problemi a soddisfare le ...

Calciomercato Inter - terminate le visite mediche di Keita : adesso la firma e poi al Coni : Le parole di Keita Al suo arrivo a Milano, Keita ha voluto esprimere la propria felicità ai microfoni di Sky Sport, dicendosi pronto per questa nuova avventura in maglia nerazzurra: "Sono davvero ...

Calciomercato Udinese - il club corre ai ripari : ecco tutti i nomi per le ultime ore : 1/5 LaPresse/Garbuio ...

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Bakayoko : nel pomeriggio la firma sul contratto : Il centrocampista franco-ivoriano si è presentato poco dopo le otto alla clinica La Madonnina per svolgere i test fisici per il club rossonero Sono iniziate questa mattina le visite mediche di Tiemoué Bakayoko, arrivato poco dopo le otto alla clinica la Madonnina di Milan. Il giocatore francese di origini ivoriane, prossimo rinforzo per il centrocampo del Milan, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea per una cifra superiore ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 13 agosto in DIRETTA : il giorno di Bakayoko e Keita - Inter insiste per Modric : Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 14 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione. OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di ...

Calciomercato Inter - iniziate le visite mediche di Keita : Le prime parole di Keita Al suo arrivo a Milano, Keita ha voluto esprimere la propria felicità ai microfoni di Sky Sport, dicendosi pronto per questa nuova avventura in maglia nerazzurra: "Sono ...