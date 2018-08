Calcio | Marco Degortes bomber con l' Olbia nel cuore

Marco Foroni : «Arrivo DAZN cambierà il modo di guardare il Calcio italiano» : Il calcio italiano sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi al momento. Uno di questi cambiamenti è l'arrivo di DAZN. Marco Foroni, nuovo Capo dello Sport della piattaforma di streaming è impegnato in questi giorni per assemblare al meglio il team che tra telecronisti e talent (la conduttrice Diletta Leotta, nella foto a lato) racconteranno al pubblico italiano il nostro campionato in modalità O...

Al Modica Calcio arriva Gianmarco Galfo : Il Modica Calcio pensa anche al “futuro”, dal Modica Airone arriva il promettente Gianmarco Galfo. Rappocciolo: e' un ragazzo di buone qualita'

La Fine del Calcio Italiano raccontata da Marco Bellinazzo : Chi ha ucciso il Calcio tricolore? Tra retroscena e ricostruzioni inedite La Fine del Calcio Italiano ricompone gli elementi di un delitto perfetto. L'articolo La Fine del Calcio Italiano raccontata da Marco Bellinazzo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

E’ la squadra spagnola Polideportivo Almeria la vincitrice del I° Torneo Internazionale di Calcio a 8 ‘Marco Aurelio Cup’ : Una finale di altissimo livello degna dello Stadio Tre Fontane di Roma quella che è andata in scena domenica 1 luglio e che ha visto affrontarsi sul terreno di gioco la SS Lazio calcio a 8, neo campioni d’Italia e gli spagnoli del Polideportivo Almeria. Ad alzare il Trofeo sono stati proprio questi ultimi vincendo la finale ai calci di rigore dopo un match agguerritissimo nonostante il caldo. Si è concluso così dopo quattro giorni il I°Torneo ...

PALINSESTI RAI 2018-19 - MARCO LIORNI : FRECCIATINA ALL'AZIENDA?/ La sorpresa è il Calcio : Champions League e... : PALINSESTI Rai autunno 2018, diretta presentazione: le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata. Le anticipazioni in attesa della conferenza stampa dei vertici(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 23:55:00 GMT)

Calciomercato Cremonese - Marconi rinnova per due anni : CREMONA - Ivan Marconi prolunga il proprio contratto con la Cremonese per altri due anni. Lo ha comunicato il club grigiorosso annunciando che "in data odierna è stato raggiunto l'accordo con il ...

Calcio - Marco Van Basten : 'L'Italia? Che pena contro la Svezia! La Juventus vince solo in Italia' : Però c'è una differenza con il mio Milan: noi dominavamo in Europa e nel mondo, oggi quel ruolo è del Real. La Juve è una squadra d'élite, ma solo in Italia'. giandomenico.tiseo@oasport.it

Calcio - Marco Van Basten : “L’Italia? Che pena contro la Svezia! La Juventus vince solo in Italia” : Marco Van Basten dimostra di pungere come quando giocava ed era l’incubo delle difese avversarie. L’ex attaccante del Milan, adesso Chief Officer for Technical Development per la FIFA, ha espresso delle valutazioni sul nostro Calcio ed i giudizi non sono affatto positivi. Spettatore dell’amichevole di Torino tra Italia ed Olanda, le due grandi escluse della rassegna mondiale in corso di svolgimento in Russia, Van Basten non ha ...

Calciomercato Avellino - ufficiale : il nuovo allenatore è Marcolini : Avellino - Nella mattinata di oggi l' Avellino ha presentato il nuovo staff tecnico per la stagione sportiva 2018/2019. Il nuovo allenatore degli irpini è Michele Marcolini ; allenatre in seconda sarà ...

Mondiali Calcio. Marco Materazzi : 'Abbiamo difeso il capitano Cannavaro da tutto e tutti' : È fondamentale per tutti essere concentrati sull'obiettivo, ovvero vincere la Coppa del Mondo, e nel 2006 lo eravamo. Eravamo anche un gruppo di amici, più che un semplice gruppo di calciatori, e ...

Flat tax nel Calcio italiano/ Serie A - Marco Bellinazzo : "Grandi risparmi e maggiori investimenti" : Flat tax nel calcio italiano, l'economista Marco Bellinazzo ha parlato della tassa piatta e dei possibili vantaggi per i club di Serie A: "grandi risparmi, più investimenti"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:42:00 GMT)