Calabria | il direttore della Protezione Civile | “I volontari non per le sagre”

meteoweb.eu

: E’ stato presentato presso il palazzo della @Città Metropolitana di Reggio Calabria il “Bergamotto Art Festival”. I… - citynowit : E’ stato presentato presso il palazzo della @Città Metropolitana di Reggio Calabria il “Bergamotto Art Festival”. I… - citynowit : E’ stato presentato presso il palazzo della Città Metropolitana di Reggio Calabria il “Bergamotto Art Festival”. Il… - FLCLATINA : La Dott.ssa Maria Rita Calvosa nuovo direttore generale dell'USR Calabria ? -

(Di lunedì 13 agosto 2018) “Cari Sindaci, ora la nuova legge sullaparla chiaro: non potrete piu’ utilizzare idiper sagre, processioni, manifestazioni varie o per dirigere il traffico”. Lo afferma, in una lettera aperta ai Sindaci calabresi, ilregionale Carlo Tansi. “Lo sancisce – prosegue – la circolare n. 45427 del 6 agosto 2018 del capo del Dipartimento nazionale Angelo Borrelli, la quale stabilisce che ilo puo’ essere impiegato esclusivamente per svolgere attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione e non deve interferire con i servizi di tutela dell’ordine esicurezza pubblica. Laregionale sarà rigidissima ed applichera’ rigorosamente il nuovo regolamento sulato, cancellando dall’albo le ...