Cagliari | Cossu in staff settore giovani

Cossu dice addio al calcio - ma non al Cagliari : per Andrea un ruolo nel settore giovanile del club : La ‘storia d’amore’ tra il Cagliari e Andrea Cossu non finisce con l’addio al calcio del calciatore: il nuovo ruolo del sardo nel club rossoblù Dai campi di calcio al settore giovanile del Cagliari, l’ex giocatore e bandiera rossoblù Andrea Cossu entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico del club sardo. Ritiratosi dal calcio giocato nei giorni scorsi con all’attivo 270 partite in rossoblù, ...