Cacciati dalla discoteca - lanciano l'auto sui ragazzi ancora in fila : 'Volevano ucciderli' : La polizia ipotizza il tentato omicidio aggravato e continuato per due persone che lo scorso 6 maggio si erano lanciate volontariamente con l'auto vettura contro l'ingresso di una discoteca . Per ...

Salerno : Cacciati dalla discoteca - tentarono strage con l'auto per vendetta : il video : Accusa gravissima e pesantissima per i due ragazzi che lo scorso 6 maggio si lanciarono deliberatamente con la propria autovettura contro la porta d'ingresso di una discoteca di Salerno. Il pubblico ministero ha chiesto l'arresto di entrambi per i reati di tentato omicidio premeditato, aggravato e continuato. Per ambedue gli indagati sono quindi scattati gli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal ...