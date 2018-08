Caccia | scatta l' obbligo di scelta fra forma vagante o da appostamento fisso

“Hai i pantaloncini troppo corti” : 19enne Cacciata da centro commerciale/ Usa - scatta la protesta in Alabama : Usa, pantaloncini troppo corti: 19enne cacciata da centro commerciale. L'episodio si è verificato in Alabama, Gabrielle Gibson ha commentato: "Mi hanno umiliata"(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 23:02:00 GMT)

Aereo Easyjet perde i contatti radio - scatta l’allarme “scramble” : decollo immediato di Caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio Aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13 di ieri dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 320 della compagnia Easyjet in volo da Heraklion (Grecia) a Bordeaux (Francia) che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico Aereo. I ...

Persi contatti radio con aereo American Airlines : scatta l’allarme - Caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare decollano per intercettarlo : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13.00 dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 330 della compagnia American Airlines in volo da Atene a Philadelphia che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo. I due caccia ...

Calciomercato Sampdoria - scatta la Caccia al sostituto di Zapata : tre i nomi sul taccuino di Ferrero : L’addio di Zapata con destinazione Atalanta spinge la Sampdoria a caccia del sostituto, sono tre i nomi che stuzzicano Ferrero e i suoi collaboratori La Sampdoria saluta Duvan Zapata, è fatta per il passaggio dell’attaccante colombiano all’Atalanta. Operazione da ventisei milioni di euro, quattordici di prestito biennale e diritto di riscatto fissato a dodici. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Un colpo che apre adesso la ...

Aereo perde il contatto radio - scatta l'allarme : decollati due Caccia italiani : Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, in servizio di allarme a protezione dello spazio Aereo nazionale, ha intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia, sulla tratta Spalato-Madrid, che...

Perso contatto radio con aereo Iberia - scatta l’allarme : decollati 2 Caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, in servizio di allarme a protezione dello spazio aereo nazionale, hanno intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia, sulla tratta Spalato–Madrid, che aveva Perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo. Alle 21 di ieri, i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per ...