Braida ed il mercato del Barcellona | Rabiot | Pogba e Rafinha | il punto

sportfair

: Mercato - Braida: 'Rafinha? Probabilmente resta, con la sua qualità può decidere le partite qui o altrove' - - passione_inter : Mercato - Braida: 'Rafinha? Probabilmente resta, con la sua qualità può decidere le partite qui o altrove' - - Belisario88 : #Braida (DS #Barcellona) a #RadioSportiva ???: 'Al momento siamo tranquilli sul mercato. La rosa è pronta per tutte… - Milanista1002 : @gumas75 @Davide33776068 @ChrisElMuss @bakshihrundi1 Ricorda pure di ibra preso a 4 giorni dalla fine del mercato..… -

(Di lunedì 13 agosto 2018)sono solo alcuni dei calciatori che ancora sono sulla bocca di tutti in chiave calcio, le ultime da casa“Seguiamo molti giocatori, ma quelli da Barça stanno tutti in una mano.è uno che ha dimostrato di avere qualità, chi vivrà vedrà. Sunon penso che ci muoveremo, ma si tratta di un giocatore assoluto. Oggi si parla più di soldi che di calcio ma in campo vanno i giocatori. L’importante è comprare bene e non fare errori”. Parole e musica di Ariedo, ds delancora alla ricerca di un centrocampista per puntellare la rosa già d’altissimo livello. Il dirigente blaugrana ha parlato anche del futuro di, ex Inter che potrebbe tornare ad interessare ai nerazzurri: “Al momento siamo tranquilli sul. La rosa è pronta per tutte le competizioni.? Si fermerà qui, ha ...