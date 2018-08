Braccianti morti in incidente nel foggiano | tre indagati

Braccianti morti - tre indagati a Larino : ANSA, - Larino, CAMPOBASSO,, 13 AGO - Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul Caporalato. Le indagini sono ...

Identificati i 12 Braccianti morti nell’incidente a Foggia : Identificati i 12 braccianti morti nell’incidente a Foggia Le vittime, di origini africane, avevano tra i 21 e i 41 anni. Alcune sono state riconosciute grazie ai documenti, altre con le impronte digitali. Sullo schianto due inchieste: una riguarda la dinamica, l’altra punta a capire se gli uomini fossero schiavi del ...

Braccianti morti nel Foggiano - il procuratore : "Mafia non coinvolta" | La marcia dei berretti rossi contro lo sfruttamento : E' indagato per omicidio colposo plurimo l'autista del mezzo pensante contro cui si è schiantato il furgoncino con a bordo i migranti. "Si tratta di un atto dovuto", spiega la Procura

Braccianti morti a Foggia - i 'berretti rossi' in marcia contro lo sfruttamento : Dopo i tragici incidenti in provincia di Foggia costati la vita a 12 Braccianti, l'attivista sindacale Aboubakar Soumahoro ha promosso la marcia dei "Berretti rossi", dei Braccianti, partita dall'ex ...

Foggia - al via la marcia dei berretti rossi per i diritti dei Braccianti. Usb : “Governo si è mosso solo dopo i morti” : Al via la marcia dei berretti rossi, organizzata dall’Usb dall’ex ghetto di Rignano, in provincia di Foggia. Un corteo che fa parte di una giornata di manifestazioni a Foggia per i diritti dei braccianti impegnati ogni giorno nelle campagne italiane. Il corteo, composto da decine di persone, in gran parte migranti, è partito proprio da quei capi dove ogni mattina si riversano i lavoratori per la raccolta dei pomodori, ed è diretto ...

Braccianti morti a Foggia : Salvini e Conte si impegnano a combattere il caporalato : 18.15 - Dopo Conte, anche Matteo Salvini ha visitato Foggia dopo il tragico incidente di ieri e, al termine del vertice in Prefettura, ha dichiarato:La lotta alla mafia e allo sfruttamento è una priorità mia e del governo. Useremo tutte le armi a disposizione per non far nuocere questi delinquenti. [...] Svuoteremo progressivamente i ghetti, non è possibile che in una società avanzata esistano dei ghetti.Il Ministro dell'Interno ha ...

Braccianti morti nel Foggiano - Salvini : svuoteremo i ghetti - è un problema di mafia : La politica ha abbandonato la Provincia di Foggia", afferma il vicepremier. Il vertice in Prefettura Alla riunione hanno partecipato il prefetto di Foggia, Massimo Mariani, i vertici delle forze di ...