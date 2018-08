Borse europee in rosso per l' attacco ad Ankara Erdogan tenta una reazione

Borse europee con il segno meno. Pesa la Turchia : Teleborsa, - Seduta nera per le piazze del Vecchio Continente , preoccupate per l'economia turca ma soprattutto per la crisi della lira turca nonostante le rassicurazioni di Erdogan. La Borsa di Istanbul sta cedendo oltre il 4%. Negativo l'Euro / Dollaro USA, in flessione dell'1,01%...

Borse europee con il segno meno. Pesa la Turchia : Seduta nera per le piazze del Vecchio Continente, preoccupate per l'economia turca ma soprattutto per la crisi della lira turca nonostante le rassicurazioni di Erdogan

Borse europee in calo - spread in rialzo : 10.00 Le principali Borse europee aprono in calo, dopo il nuovo crollo della lira turca.Londra perde lo 0,16%, Francoforte lo 0,64%, Parigi lo 0,23%. Apertura in calo anche per Piazza Affari:l'indice Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,7% a 20.943 punti. Apertura in forte rialzo per lo spread, che continua a risentire della crisi turca e delle possibili conseguenze sul sistema bancario italiano.Stamane ha aperto in rialzo a ...

Turchia - nuovo crollo della lira Borse europee ancora negative : La Banca centrale turca annuncia misure straordinarie, ma i mercati asiatici vanno sotto e lo spread Btp-Bund apre in rialzo Segui su affaritaliani.it

Il caso Turchia manda in tilt le Borse europee. Piazza Affari maglia nera : Chiusura in rosso per i principali mercati europei, con la situazione della Turchia in primo piano dopo l'allarme lanciato dalla BCE. Piazza Affari segue la scia di metà seduta e si conferma l'indice ...

Borse europee negative - Milano a -1 - 05% : 9.40 Apertura di segno negativo per le Borse europee, che scontano le tensioni sulla valuta della Turchia. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -1,05% a 21.406,57 punti. Crollo di Unicredit a -4,11% penalizzata dall'esposizione in Turchia. Lo spread Btp-Bund tedesco ha aperto a 260 punti, per poi attestarsi a quota 257, con rendimento del decennale al 2,91%. Parigi -0,84%, Londra -0,51% e Francoforte -0,8%.

Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari : Il bollettino della BCE, ha detto che l'economia dell'Area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata. La Banca centrale europea ha confermato la politica accomodante. ...

Borse europee in rosso eccetto Londra : Teleborsa, - Nel complesso negative le principali Borse europee , eccezion fatta per Londra che registra un buon rialzo. A pesare sul sentiment degli investitori, le rinnovate tensioni commerciali tra ...

