Borse europee con il segno meno Pesa la Turchia

Borse europee in calo - spread in rialzo : 10.00 Le principali Borse europee aprono in calo, dopo il nuovo crollo della lira turca.Londra perde lo 0,16%, Francoforte lo 0,64%, Parigi lo 0,23%. Apertura in calo anche per Piazza Affari:l'indice Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,7% a 20.943 punti. Apertura in forte rialzo per lo spread, che continua a risentire della crisi turca e delle possibili conseguenze sul sistema bancario italiano.Stamane ha aperto in rialzo a ...

Turchia - nuovo crollo della lira Borse europee ancora negative : La Banca centrale turca annuncia misure straordinarie, ma i mercati asiatici vanno sotto e lo spread Btp-Bund apre in rialzo Segui su affaritaliani.it

Il caso Turchia manda in tilt le Borse europee. Piazza Affari maglia nera : Teleborsa, - Chiusura in rosso per i principali mercati europei, con la situazione della Turchia in primo piano dopo l'allarme lanciato dalla BCE. Piazza Affari segue la scia di metà seduta e si ...

Borse europee in netto calo. Netto balzo dello spread : Mercati. Mercati finanziari in tensione. L'economia della Turchia in difficoltà con la lira che si svaluta sul dollaro e poi le sanzioni degli Stati Uniti alla Russia che sembrano aprire un nuovo scontro commerciale, mentre sullo sfondo ...

Borse europee negative - Milano a -1 - 05% : 9.40 Apertura di segno negativo per le Borse europee, che scontano le tensioni sulla valuta della Turchia. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -1,05% a 21.406,57 punti. Crollo di Unicredit a -4,11% penalizzata dall'esposizione in Turchia. Lo spread Btp-Bund tedesco ha aperto a 260 punti, per poi attestarsi a quota 257, con rendimento del decennale al 2,91%. Parigi -0,84%, Londra -0,51% e Francoforte -0,8%.

Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari : Il bollettino della BCE, ha detto che l'economia dell'Area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata. La Banca centrale europea ha confermato la politica accomodante. ...

Borse europee in rosso eccetto Londra : Teleborsa, - Nel complesso negative le principali Borse europee , eccezion fatta per Londra che registra un buon rialzo. A pesare sul sentiment degli investitori, le rinnovate tensioni commerciali tra ...

Borse europee a due velocità : Proseguono la seduta con segni misti, le principali Borse europee, confermando l'incertezza dell'avvio. A pesare sul sentiment degli investitori, le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e ...

Borse - Piazza Affari in rialzo : la migliore fra le europee : Ottima performance per il Ftse Mib nella seconda seduta della giornata. Milano chiude con un +1,3%, giornata positiva per...