Borse ancora frenate dalla crisi turca Banche pesanti a Milano

Roma : ‘Madame Furto’ ancora in manette dopo ennesimo Borse ggio : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto si sono ritrovati davanti, ancora una volta, ‘Madame furto’, all’opera stavolta pero’ sulla banchina della fermata metropolitana Termini. La donna, una 32enne nomade di origini bosniache, ben nota per il suo ‘curriculum’, e’ stata bloccata mentre sfilava un portafoglio, dalla tasca di un ignaro turista. Arrestata lo scorso febbraio, dai ...

Borse ancora in recupero - attesa per Draghi. A Piazza Affari bene Saipem : I listini europei provano a dar seguito al positivo inizio del mese di luglio e, sulla scia delle vivaci performance di Tokyo e degli altri listini asiatici, aprono la settimana in rialzo. La guerra commerciale Usa-Cina resta per il momento sullo sfondo e l'attenzione oggi sarà invece posta sull'intervento del presidente Bce Mario Draghi al Parlamento Ue...