Borsa : Milano debole con Turchia e banche : La risposta della Turchia - "I fondamentali della nostra economia sono molto forti" e per quanto riguarda la crisi della lira turca "faremo il possibile per risolvere la questione": lo ha detto il ...

Lira turca - nuovo crollo. Borsa di Milano in rosso - sale lo spread : Nuovi minimi record sul dollaro. Mercati in ansia. Erdogan: "Siamo sotto attacco, ma la nostra economia è forte"

Borsa Milano chiude in calo - -0 - 58% : ANSA, - Milano, 13 AGO - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,58% a 20.969 punti. 13 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà ancora alla Turchia. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Borsa : Milano riduce perdite con Europa : ANSA, - Milano, 13 AGO - Piazza Affari e tutti i listini europei avvicinandosi alla chiusura migliorano il loro andamento: Parigi è leggermente in positivo, Londra si muove sulla parità, mentre Milano ...

Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi guarderà ancora alla Turchia. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà ancora alla Turchia. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà ancora alla Turchia. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Borsa Milano -2 - 5% - paga la lira turca : ANSA, - Milano, 10 AGO - Nell'ultima seduta della settimana, Piazza Affari ha subito i contraccolpi del crollo della lira turca, sotto attacco per i timori sulle politiche economiche del Paese. Milano ...

Borsa Milano -2 - 5% - paga la lira turca : Milano, 10 AGO - Nell'ultima seduta della settimana, Piazza Affari ha subito i contraccolpi del crollo della lira turca, sotto attacco per i timori sulle politiche economiche del Paese. Milano è stata ...

BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo i recenti cali. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo dopo i recenti cali. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti