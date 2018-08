Boccia | «Il governo ci ha deluso speriamo di evitare la piazza»

Confindustria - Boccia : "Il governo ci ha deluso" : Confindustria mette nel mirino il governo dopo l'approvazione del Decreto Dignità. A mettere in discussione la ricetta economica del governo di fatto è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ...

Economia : Boccia - Confindustria - a 'Il Messaggero' - questo governo ci ha deluso : Roma, 13 ago 09:34 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, in vista della messa a punto della manovra trae in una intervista a "Il Messaggero" un primo... , Res,

Pd - Boccia : “A fine settembre scoppierà crisi governo M5s-Lega. Dobbiamo dialogare coi 5 Stelle - sono i più affini a noi” : “governo Lega-M5s? Secondo me, il momento della verità arriverà con la legge di bilancio. Sicuramente nell’esecutivo ci sono due idee diverse di società tra Lega e M5s e io punterei più a rompere quel fronte anziché a sommare quelle due posizioni”. sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, ospite de L’Aria che Tira Estate (La7), suscitando il dissenso del direttore de Il Dubbio, Piero Sansonetti, che parla di ...

NOMINE RAI - BocciaTO MARCELLO FOA IN COMMISSIONE VIGILANZA/ Governo Lega-M5s : “resiste Patto Nazareno” : Rai, voto in COMMISSIONE VIGILANZA per la nomina di MARCELLO Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: BOCCIATO il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Rai - Foa Bocciato in Commissione. Paragone : “Il patto del Nazareno tiene sulle tv”. Gasparri : “Governo cambi candidato” : “Volevamo la Rai del cambiamento e l’opposizione ha detto no. Evidentemente il ‘patto del Nazareno’ tiene sulle televisioni” Così il capogruppo M5s in Vigilanza Rai, Gianluigi Paragone commenta a caldo la bocciatura da parte della Commissione di Marcello Foa quale nuovo Presidente della Rai, così come indicato dal governo. Per Paragone ora Foa: “Non si deve dimettere, Foa deve come consigliere anziano ...

Francia - Bocciata mozione anti-governo : 19.51 L'assemblea nazionale francese ha respinto la mozione di sfiducia contro il governo presentata dai Républicains dopo la vicenda di Alexandre Benalla,l'ex bodyguard del presidente Macron indagato per violenze alle manifestazioni del Primo Maggio a Parigi. L'esito della votazione era ampiamente atteso, nonostante il sostegno alla mozione accordato anche da France Insoumise e dai comunisti. I sì alla sfiducia sono stati 143, per far cadere ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Boccia ancora contro le priorità del Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Vincenzo Boccia ancora contro le priorità del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:14:00 GMT)

Ceta - alleanza #stopceta : “Bene il Governo - ora Bocciare la ratifica” : Esprimiamo soddisfazione per la conferma da parte del Governo dell’intenzione di bocciare la ratifica del Ceta, trattato di facilitazione commerciale tra Europa e Canada. Un risultato importante arrivato dopo oltre due anni di lavoro e di dialogo delle nostre organizzazioni con il Parlamento, che ci ha portato anche a sostenere la costituzione di un Intergruppo parlamentare No Ceta che sostiene questa proposta. Coldiretti, Cgil, Arci, Acli ...

Ceta : alleanza#StopCeta - bene governo - ora Bocciare ratifica : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Esprimiamo soddisfazione per la conferma da parte del governo dell’intenzione di bocciare la ratifica del Ceta, trattato di facilitazione commerciale tra Europa e Canada”. A manifestarla, in una nota, è l’alleanza #StopCeta, che schiera Coldiretti, Cgil, Arci, Acli Terra, Fairwatch, Fare Ambiente, Greenpeace, Legambiente, Ecoitaliasolidale, Slow Food, Adusbef, Federconsumatori, Movimento ...

Decreto sisma - nulla cambia : il governo M5S – Lega Boccia tutte le richieste dei terremotati : Momentaneamente bocciate le richieste presentate dai terremotati del Centro Italia al nuovo esecutivo: pochissime, e minime, le modifiche apposte dal governo Conte all'ultimo Decreto presentato da Gentiloni. Del reddito di cratere e di una massiccia semplificazione burocratica nessuna traccia.Continua a leggere

Bocciando il Ceta il Governo arrecherà un danno all'Italia : Il Canada è notoriamente un paese pericoloso, subdolo, invadente, con forti tendenze imperialiste. I suoi abitanti sono 36,6 milioni, contro 60,6 italiani e circa 500 milioni nell'Unione Europea. Ma attenzione a sottovalutare i canadesi: cresciuti in condizioni climatiche ostili hanno sviluppato un carattere di ferro, molto ma molto di più di quello esibito dai croati di Modric con l'Inghilterra. Ognuno di loro vale dieci dei ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 e la critica di Boccia alle ipotesi del Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Boccia torna a criticare la priorità che il Governo darebbe a interventi sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Brexit - May : "Area di libero scambio con Ue"/ Evitata caduta Governo ma Bruxelles ha già Bocciato la proposta : Brexit, May: "Area di libero scambio con Ue". Ultime notizie: Gran Bretagna, primo ministro evita caduta del Governo, ma Bruxelles ha già bocciato la proposta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 23:30:00 GMT)