Bobo Vieri | il retroscena su Costanza | “La conosco da 10 anni | l’ho studiata a lungo”

Bobo Vieri parla della figlia in arrivo : “Ci sono tanti nomi… Se era un maschio lo chiamavo Bobo-gol!” : Bobo Vieri è innamoratissimo della sua Costanza Caracciolo e si prepara a diventare papà. Il calciatore ha dichiarato di essere al settimo cielo: i due stanno insieme da poco più di un anno e hanno desiderato a lungo questa gravidanza. “sono un uomo felice – ha rivelato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport – ho trovato una compagna meravigliosa, che è Costanza. Aspettiamo una bimba a fine novembre…”. Ma ...

Bobo Vieri confessa : «Costanza mi fa vivere sereno. Nostra figlia? Ecco come si chiamerà» : Lei faceva la velina, il gruppo era quello', ha dichiarato a Fuorigioco, l'inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport, 'Costanza mi dà tranquillità, è una ragazza bellissima, buona di carattere, ...

Vieri : "Io padre? Sarò geloso. Se fosse stato maschio - l'avrei chiamato Bobo-gol" : Il calcio, la movida, le donne: per Bobo Vieri forse è giunto il momento di fermarsi. La sua vita si avvicina a una svolta definitiva, poiché a novembre l'ex calciatore diventerà papà di una femminuccia, figlia dell'ex velina e sua attuale compagna Costanza Caracciolo. Vieri non sembra preoccupato dalle responsabilità e alla Gazzetta dello sport ha raccontato la sua gioia.A 45 anni che uomo è Bobo Vieri? ...

Bobo Vieri e Costanza in vacanza : quante tenerezze tra i due [FOTO] : 1/5 ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo : coccole a Polignano aspettando la figlia : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: vacanza in Puglia a Polignano a Mare Costanza Caracciolo e Bobo Vieri stanno per diventare genitori. Intanto, i due, si godono le vacanze in Puglia. La coppia è stata fotografata dal settimanale Gente a Polignano a Mare, in provincia di Bari, mentre era a pranzo in un ristorante. Bobo Vieri […] L'articolo Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: coccole a Polignano aspettando la figlia proviene da Gossip e Tv.

Elena Santarelli sorride su Instagram : “Grazie Bobo Vieri!” : Elena Santarelli sorride su Instagram e ringrazia ancora una volta Bobo Vieri, che l’ha sostenuta in questi mesi difficili in cui ha fatto i conti con la malattia di suo figlio Giacomo. Lo scorso autunno la showgirl aveva svelato su Instagram il dramma che stava vivendo, spiegando di aver ricevuto “la diagnosi che nessun genitore vorrebbe sentire”. Oggi la sua battaglia contro il tumore di Jack continua, non solo in ospedale, ...

Elisabetta Canalis : “Quando ho chiamato Bobo (Vieri) per congratularmi che diventa papà mi è venuto da piangere” : Nei primi anni 2000 l’amore tra Elisabetta Canalis e Bobo Vieri campeggiava su tutti i giornali di gossip e spopolava sul piccolo schermo. La velina per eccellenza di Striscia la notizia e il calciatore famoso che ai tempi militava nell’Inter, una relazione proseguita per quattro lunghi anni. Oggi le loro vite procedono su binari differenti, la showgirl il prossimo 12 settembre spegnerà quaranta candeline in compagnia del marito Brian Perri ...

Bobo Vieri diventa papà : ecco come ha reagito Elisabetta Canalis alla notizia : Bobo Vieri presto papà: la reazione di Elisabetta Canalis dopo aver saputo la notizia Bobo Vieri diventerà presto papà. La gravidanza della compagna Costanza Caracciolo è infatti agli sgoccioli e questo, per la prima volta, lo renderà genitore di una bambina. Il lieto evento, fin da subito, è stato condiviso dal calciatore e l’ex velina […] L'articolo Bobo Vieri diventa papà: ecco come ha reagito Elisabetta Canalis alla notizia ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo pancia contro pancia : E’ una vera e propria condivisione di coppia per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. “Coco ti faccio compagnia in questa gravidanza” cinguetta Vieri postando una foto in cui bacia la sua Costanza. I due sono di profilo: pancia contro pancia. “Per solidarietà si è fatto crescere la pancia! Grazie #dad” replica la Caracciolo che si gode sole e mare cullando il pupo che porta in grembo. Vieri intanto è sempre più impegnato a girare ...