Bivacchi e inciviltà nelle oasi protette: i Forestali intensificano i controlli - BrindisiReport

(Di lunedì 13 agosto 2018) Per questi giorni, in particolare all' approssimarsi del Ferragosto, il Gruppo Carabinieri Forestale di Brindisi ha predisposto servizi di controllo rafforzati sulle zone litoranee della provincia, in ...