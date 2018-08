Binck Bank Tour 2018 | Fabio Jakobsen vince la prima tappa Battuti Kittel ed Ewan in

oasport

: Il giovane Jakobsen si è imposto nella prima tappa del #BinckBankTour - SpazioCiclismo : Il giovane Jakobsen si è imposto nella prima tappa del #BinckBankTour - Marco9llo : ciao Wladimir, tu che eri presente, c'era qualche corridore al Polonia di quelli che sono al via al Binck Bank Tour… - tuttobiciweb_it : SCATTA OGGI IL #BINCKBANKTOUR -

(Di lunedì 13 agosto 2018)ha vinto ladel(ex Eneco). L’olandese ha trionfato sul traguardo di Bolsward (dopo 177 chilometri pianeggianti, partenza da Heerenveen), grazie a uno sprint regale con cui ha sconfitto due avversari di lusso come Marcel(Katusha-Alpecin) e Caleb(Mitchelton-Scott). L’uomo della Quick Step Floors ha ovviamente indossato anche la maglia di leader della classifica generale al termine di una frazione caratterizzata dal brutto tempo e condizionata da diverse cadute. Due italiani in top ten: settimo Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe), decimo Riccardo Minali (Astana Pro Team). Dopo pochi chilometri va via la fuga composta da sei elementi: Manuele Boaro (Bahrain-Merida), Julius Van Den Berg (EF-Drapac), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise), Elmar Reinders (Team Roompot Nederlandse Loterij), Dimitri Peyskens (WB ...