Bimbo 6 anni rischia annegare in piscina

Brennero. Bimbo di 9 anni rischia di annegare nella piscina di un albergo : Attimi di paura. Un Bimbo di 9 anni di origini pakistane ha rischiato di annegare nella piscina di un albergo

Bimbo di 4 anni ingoia acino d'uva e rischia di soffocare/ Lecce - grande rischio al di là della respirazione : Bimbo di 4 anni ingoia acino d'uva e rischia di soffocare: il piccolo, figlio di una coppia salentina, è stato operato e salvato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 23:01:00 GMT)

Salemi - Bimbo di due anni cade dal balcone/ Ultime notizie Palermo - madre in casa al momento dell'incidente : Salemi, bimbo di due anni cade dal balcone: Ultime notizie Palermo, intervenuto l'elisoccorso per il trasporto in ospedale, madre in casa al momento dell'incidente(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 14:32:00 GMT)

Lecce - Bimbo di 4 anni rischia di soffocare con un acino d'uva : salvato in ospedale : Lecce - Un bambino di 4 anni ieri ha rischiato di rimanere soffocato a causa di un acino d'uva che si era bloccato nell'esofago. I genitori lo hanno portato al Pronto soccorso dell'ospele di Lecce, ...

Ingoia batteria 'killer' - salvo Bimbo di 4 anni : Roma, 2 ago. (AdnKronos Salute) - Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura un bambino di 4 anni che aveva ingerito una disk battery, una pila a bottone di uso comune nei videogiochi e in altri dispositivi. Il piccolo ha cominciato a manifestare forti dolori addominali che hanno costretto

Messico - Bimbo prodigio : a 12 anni studierà fisica biomedica all'università : La notizia [VIDEO] di cui stiamo per parlare all'interno di questo articolo riguarda un piccolo genio che ben presto comincera' a studiare all'universita'. E sin qui tutto normale, se non fosse che il soggetto in questione ha appena dodici anni. Carlos Antonio Santamara Daz, infatti, invece che essere ossessionato dai videogiochi come gran parte dei suoi coetanei, è un appassionato di scienze, e proprio per questa ragione ha voluto sostenere un ...

Roberto Mancini secondo mamma Marianna - dal parto in cui rischiò di perdere la vita all’incidente in auto a 15 anni : “era un Bimbo discolo” : Il bambino Roberto Mancini raccontato da mamma Marianna, la donna che conosce meglio al mondo il nuovo ct della Nazionale italiana Roberto Mancini secondo mamma Marianna. Il nuovo Ct della Nazionale italiana raccontato dalla donna che lo conosce meglio e che ha rivelato gli episodi più simpatici della sua infanzia al Corriere della Sera. “Molto bello e molto discolo – ha detto la signora Marianna – era iperattivo, ...

Gran Bretagna - beve l'olio della ceretta della mamma estetista : Bimbo di due anni in coma : Bodè Galligan, un bambino di appena due anni di Southwell, nel Nottinghamshire Regno Unito, ha rischiato di perdere la vita [VIDEO]dopo aver ingerito il liquido della ceretta che la madre utilizza frequentemente per svolgere la sua professione di estetista a domicilio. La tragedia è stata sfiorata in to ad una distrazione della donna trentaquattrenne, Emily Galligan, che ha tentato di giustificarsi spiegando che l'episodio si sarebbe verificato ...

Gaia uccisa a 7 anni da una medusa - la rabbia della mamma : «Un Bimbo è morto una settimana fa e non ci hanno avvisato» : Un grido di dolore, straziante, unito a uno sfogo di rabbia per il precedente. Un bimbo di 6 anni sarebbe morto una settimana fa nello stesso modo. «Mia figlia è morta tra le mie...

Lasciano Bimbo di 4 anni in auto sotto il sole a 45 gradi : denunciati i genitori : Hanno lasciato il bimbo di 4 anni in auto sotto il sole cocente e con una temperatura di 45 gradi. Due cittadini della Repubblica Ceca sono stati denunciati per aver abbandonato il figlio nel veicolo. I due avrebbero affermato di averlo lasciato all'interno perché doveva fare un pisolino: nel frattempo loro erano andati a fare una passeggiata. L'episodio è accaduto nel parcheggio di un camping di Cavallino-Treporti, in provincia di ...

