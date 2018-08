Bilancio critico per la Goletta Verde 2018 di Legambiente | mala depurazione e rifiuti in

meteoweb.eu

: RT @Legambiente: Bilancio critico per la @GolettaVerde 2018: inquinato e fortemente inquinato il 48% dei punti campionati: un punto ogni 59… - alcinx : RT @Legambiente: Bilancio critico per la @GolettaVerde 2018: inquinato e fortemente inquinato il 48% dei punti campionati: un punto ogni 59… - Legambiente : Bilancio critico per la @GolettaVerde 2018: inquinato e fortemente inquinato il 48% dei punti campionati: un punto… - LatinaCorriere : Abc Latina, in maggioranza si apre l’occhio critico. Bilancio in perdita approvato. Assenze tra i banchi di Lbc -… -

(Di lunedì 13 agosto 2018)per ladi, rientrata in porto ieri da un viaggio iniziato il 22 giugno dalla Liguria e terminato in Friuli Venezia Giulia. Solo il 52% dei 261 punti campionati dai tecnici nelle 15 regioni costiere italiane, infatti, è risultato entro i limiti di legge; il restante 48% è invece “fortemente inquinato” (39%) e “inquinato” (9%) e la causa di questi risultati è sicuramente da attribuire alladi cui ancora soffrono vaste aree del nostro Paese e per la quale l’Unione europea ci ha presentato un conto salatissimo. Sulla, l’Italia è oggetto di due condanne e di una terza procedura d’infrazione, che riguardano complessivamente 909 agglomerati urbani, di cui il 25% in Sicilia (231 agglomerati), 143 in Calabria (16%), e 122 in Campania (13%). La storica campagna estiva diè stata realizzata quest’anno ...