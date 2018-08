Bianca Balti | la madre rivela | “Quando aveva 16 anni ebbe un brutto incidente in motorino

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 agosto 2018) È Mariabice Marzani, insegnante di economia politica e diritto e mamma di, are alcuni particolari inediti sulla bellissima modella di Lodi. In un’intervista al Corriere della Sera, Mariabice racconta di quandoera solo la sua secondogenita e non era ancora diventata famosa, anzi: “Sembrava una piccola squaw. Lunga lunga, magra magra e tutta rossa. Per niente bellissima, se non per la sua mamma! È fiorita intorno a un anno” dice. Ora invece sua figlia è una delle super top, icona di Dolce e Gabbana, testimonial dei brand più importanti, da Missoni a Rolex, da Intimissimi a Guerlain. “Fino all’adolescenza sorrideva sempre da mattina a sera”, racconta ancora Mariabice. Poi a 16, lo spavento più grande: “Stava andando a scuola in, quand’è scivolata sul ghiaccio. L’ho raggiunta di corsa all’ospedale ela bocca ...