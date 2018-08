Berlusconi in Sardegna con Bouygues e Briatore

Briatore e il pranzo con Berlusconi in Sardegna : Silvio Berlusconi appare sorridente in compagnia di Flavio Briatore e Martin Boygues durante le vacanze in Sardegna. In una foto postata dall'ex manager di Formula Uno, il Cavaliere discute sorridendo proprio con l'imprenditore francese e lo stesso Briatore.Lo scatto è stato postato sul profilo Instagram di Briatore con una didascalia eloquente: "pranzo con Silvio Berlusconi, molto in forma e Martin Bouygues". Il leader di Forza Italia in ...