BEPPE GRILLO ATTACCA L' OMEOPATIA I complimenti su Twitter del dottor Burioni

BEPPE GRILLO attacca l'omeopatia / "Sospendiamo la vendita di prodotti non scientificamente provati" : Beppe Grillo attacca l'omeopatia, il garante del Movimento Cinque Stelle chiede la sospensione della vendita di prodotti senza la comprovata efficacia dal punto di vista scientifico.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 21:02:00 GMT)

BEPPE GRILLO contro l’omeopatia : “Sospendere la vendita dei prodotti in farmacia - sono privi di efficacia terapeutica” : Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, si scaglia contro l'omeopatia e chiede all'ordine dei farmacisti di sospendere la vendita dei prodotti omeopatici in quanto privi di alcuna efficacia terapeutica: "L'’omeopatia è stata più volte messa in discussione, sino a ripetuti quanto implacabili verdetti di inefficacia e inopportunità. Questo sia per quanto concerne la validità come opzione terapeutica che per la possibilità di un ritardo ...

Magalli : “BEPPE Grillo? Quando faceva cabaret - fregava le mie battute. Ora rappresenta un po’ la nostra coscienza” : “Beppe Grillo? Lo conosco dai tempi precedenti in cui lavorava in Rai, cioè Quando faceva cabaret. fregava i testi miei, lo ha ammesso anche lui pubblicamente in un suo spettacolo un anno fa a Roma”. Lo rivela a In Onda (La7) il conduttore televisivo Giancarlo Magalli, che aggiunge: “All’epoca io scrivevo per altri comici e lui, Quando una battuta gli piaceva, prendeva e rubava. Lo ha fatto per un periodo limitato, poi si è messo in società con ...

BEPPE GRILLO punzecchia il Governo con un video virale : 'L'ombra costa un euro' - VIDEO : Una manciata di secondi trentacinque per l'esattezza in cui il comico più chiacchierato d'Italia si diletta a canzonare la situazione politica italiana mettendo in piedi una scenetta divertente. Il ...

