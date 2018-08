Belgio | fumettista italiano e marito presi a sprangate | “Colpiti perché siamo gay”

ilfattoquotidiano

: Belgio, aggressione omofoba: fumettista italiano e marito picchiati con una spranga [news aggiornata alle 19:36] - repubblica : Belgio, aggressione omofoba: fumettista italiano e marito picchiati con una spranga [news aggiornata alle 19:36] - Corriere : Belgio, fumettista italiano e marito picchiati dai vicini: «Aggrediti perché gay» - repubblica : Belgio, aggressione omofoba: fumettista italiano e marito picchiati [news aggiornata alle 20:51] -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Tagli, lividi e volti insanguinati dopo essere stati picchiati edai vicini di casagay. È la denuncia è di unresidente a Gand, in, e di suo. “È stato brutale“, il commento stringato che Mauro Padovani ha scritto su Facebook una settimana fa, il 7 agosto, pubblicando le crude foto dopo l’aggressione omofoba. Lui e suo, Tom Freeman, sono stati soccorsi in ospedale: hanno riportato contusioni, profondi tagli e due vertebre schiacciate per Freeman. “Ilè gay friendly. Abbiamo avuto la possibilità di sposarci qui. Amo Gand, ma ora non mi sento più al sicuro”, è la paura di Padovani che ha raccontato di essere stato minacciato altre volte e e di aver denunciato le intimidazioni alla polizia senza essere ascoltato, senza essere protetto. Ildi 46 anni, nato a Lavagna, in ...