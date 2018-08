Bayern Monaco in ansia per Alaba | problemi al ginocchio

Supercoppa di Germania - dominio del Bayern Monaco contro l’Eintracht Francoforte [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco 0-5 : tripletta di Lewandowski - nel finale Coman e Thiago : Vendetta e riscatto. Il Bayern Monaco vince la Supercoppa di Germania battendo 5-0 l'Eintracht di Francoforte in trasferta. Decisivo Robert Lewandowski, autore di una tripletta, 21', 26' e 54',, la ...

Pronostico Eintracht Francoforte vs Bayern Monaco - Supercoppa di Germania 12-8-2018 e Analisi : Supercoppa di Germania, Finale, Analisi e Pronostico di Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, domenica 12 agosto 2018. Primo trofeo per Kovac alla guida dei bavaresi? Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, domenica 12 agosto. Grande attesa per la finale di Supercoppa di Germania, il primo evento che aprirà ufficialmente la stagione alla Commerzbank-Arena di Francoforte. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano ...

Jerome Boateng rompe con il Bayern Monaco : vuole il Psg : Niente Manchester United, Jerome Boateng ha scelto il Psg. Lo scrive oggi ‘Le Parisien’, secondo cui il passaggio del centrale tedesco del Bayern Monaco alla corte di Thomas Tuchel dovrebbe essere cosa fatta e manca solo l’accordo formale tra i due club. Legato ai bavaresi fino al giugno del 2021, Boateng dovrebbe arrivare a Parigi per 45 milioni di euro.L'articolo Jerome Boateng rompe con il Bayern Monaco: vuole il Psg ...

Jerome Boateng via dal Bayern Monaco? Tutta colpa del rapper Jay-Z : il retroscena è clamoroso : Jerome Boateng potrebbe lasciare il Bayern Monaco a causa delle sue collaborazioni musicali con il rapper Jay-Z: il legame fra i due non sarebbe andato giù a Rummenigge Jerome Boateng, fratello di Kevin Prince Boateng del Sassuolo, potrebbe lasciare il Bayern Monaco per una questione… musicale! Da diversi anni infatti, il centrale tedesco ha intrapreso prima un’amicizia e poi una stretta collaborazione musicale con il rapper ...

Bayern Monaco - Robert Kovac vice del fratello Niko in panchina : è costato un euro : Una vita insieme. Niko e Robert, fratelli inseparabili già in campo dove hanno condiviso le maglie di Bayer Leverkusen e di Bayern Monaco. Poi la storia insieme anche in panchina. Niko Kovac capo ...

Calciomercato Inter – Sfuma l’affare Vidal : l’ex juventino al Barcellona - accordo raggiunto col Bayern Monaco : Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Barcellona: accordo raggiunto tra il club blaugrana e il Bayern Monaco Niente da fare per l’Inter: la trattativa per Arturo Vidal non è andata a buon fine. Il club nerazzurro aveva puntato sul centrocampista cileno, ma l’ex juventino inizierà una nuova avventura in Spagna, tra le fila del Barcellona. La squadra spagnola ha infatti annunciato pochi minuti fa di aver raggiunto l’accordo ...

Calciomercato : Benjamin Pavard al Bayern Monaco e Jerome Boateng al Psg : Benjamin Pavard al Bayern Monaco e Jerome Boateng a Parigi. Potrebbe essere questo il destino del 22enne terzino francese campione del mondo cercato insistentemente dai bavaresi che lascerebbero invece partire il centrale tedesco che potrebbe accasarsi al Psg. Lo scrive oggi ‘Le Parisien’ che ipotizza il doppio trasferimento, con il club bavarese pronto a investire 45 milioni per Boateng, mentre Pavard che e’ sotto ...

Il Bayern Monaco rassicura i tifosi : “Lewandowski resterà qui” : Robert Lewandowski resterà al Bayern Monaco. Parola del neotecnico dei bavaresi, Niko Kovac: “Robert non lascerà questo club, posso tranquillamente dire che non vogliamo venderlo”, ha fatto sapere l’allenatore croato a Sky Sports a Miami dove la squadra partecipando all’ International Champions Cup. Kovac ha ammesso che “è vero che Robert sta armeggiando per andare altrove, ma una cosa è ciò che vorrebbe fare ...

Bayern Monaco - Rummenigge allo scoperto : “Boateng ha chiesto la cessione” : Boateng probabilmente non giocherà nel Bayern Monaco nella prossima stagione, il centrale ha chiesto di lasciare la Bundesliga Boateng ha chiesto la cessione al Bayern Monaco. La notizia è stata ufficializzata da Rummenigge in queste ore. “Dopo la fine della scorsa stagione, Jerome e il suo agente hanno detto alla dirigenza del Bayern che piacerebbe provare qualcosa di nuovo prima di chiudere la sua carriera. Ho detto a Boateng che se un ...

Inter su Vidal : ecco la richiesta del Bayern Monaco : Arturo Vidal è affascinato dall'idea di ritrovare la Serie A, il contratto con il Bayern scade nel 2019, i tedeschi non lo blindano ma - scrive La Gazzetta dello Sport - per favorire la sua cessione dovrebbero abbassare le pretese che oggi sono pari a 30 milioni di euro. L'Inter resta vigile e per il momento aspetta uno sconto.