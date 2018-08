Batterio killer in ospedale a Brescia - medici indagati per morte neonato : L’equipe medica del reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia che ha avuto in cura Paolo, il neonato morto ucciso da un Batterio killer, da questa mattina è iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Il neonato è deceduto a causa del Batterio Serratia marcescens contratto in ospedale. Alla Procura di ...

Un Batterio killer (serratia marcescens) uccide in ospedale un neonato a Brescia : Articolo aggiornato alle ore 18,30 dell'11 agosto 2018. Un bambino è stato ucciso da un batterio killer all'ospedale Civile di Brescia. Il bimbo è stato vittima un'infezione provocata dal batterio noto come serratia marcescens. Il fratello gemello pur colpito dal batterio è vivo. Dopo il decesso, il reparto è stato visitato dai carabinieri del Nas: i militari hanno acquisito documentazione e ...

Neonato morto a Brescia - colpito da Batterio killer : cos’è il ‘Serratia Marcescens’ : Il momento più bello che la vita ci regala a volte viene rovinato da drammatiche notizie. Il parto, infatti, non sempre va per come si vorrebbe con complicazioni che possono portare alla morte della mamma o del Neonato appena venuto al mondo. E, purtroppo, casi simili si registrano anche in questo afoso agosto 2018. Un Neonato, infatti, è morto agli Spedali civili di Brescia a causa del batterio “serratia marcescens”. A darne ...