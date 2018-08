Basket | Torino | Galbiati rinnova

Basket : Guaiana in prestito a Torino : ANSA, - Torino, 3 AGO - La Fiat Torino ha ottenuto in prestito dalla Pallacanestro Trapani Vincenzo Guaiana, ala classe 2000 nato ad Erice e cresciuto nelle giovanili delle squadra granata. Il giovane ...

Basket : Fiat Torino ingaggia Stojanovic : ANSA, - Torino, 2 AGO - Vojislav Stojanovic è un giocatore della Fiat Torino. Il talentuoso 21enne esterno serbo, nell'ultima stagione con la maglia della Betaland Capo D'Orlando, ha firmato un ...

Fiat Torino Basket sostiene la lotta contro il cancro" : ... continuerà quindi a dare spettacolo sui campi da gioco italiani ed europei, per divertire, stupire e aiutare sempre nel massimo rispetto dello sport e nella giusta esaltazione della solidarietà, ...

Basket - la Fiat Torino regala un nuovo innesto a coach Brown : ecco Morris : Fiat Torino che completa il roster con l’innesto di Jaylen Morris, 23enne ala piccola in arrivo dalla Nba La Fiat Torino ha annunciato l’ingaggio dello statunitense Jaylen Morris, 23enne ala piccola in arrivo dalla Nba. Originario di Amherst nello stato di New York, Morris è descritto dalla società torinese come “un 3 molto atletico, capace di attaccare il ferro in penetrazione e molto reattivo nella metà campo ...

Basket - la Fiat Torino trasloca : giocherà al PalaVela per i prossimi cinque anni : La squadra guidata da Larry Brown giocherà dunque per i prossimi cinque anni nel secondo impianto cittadino per capienza. La struttura, costruita per le Olimpiadi di Torino 2006, storicamente teatro ...

Basket - nuovo innesto per la Fiat Torino di coach Brown : arriva Cotton : La Fiat Torino continua a rafforzare il roster a disposizione di coach Brown per la prossima stagione, in arrivo il 4° americano La Fiat Torino ha annunciato l’ingaggio del quarto americano pronto a entrare nel roster della squadra per la stagione 2018/19, si tratta di Tekele Cotton. Nato a Mableton, negli Usa, il 27 maggio del 1993, è alto 189 cm, Cotton è una guardia versatile dal punto di vista offensivo e difensivo. Dopo aver ...

Basket. Colpo di mercato per l'Auxilium Torino : ingaggiato il centro Usa McAdoo : CAMPIONE DEL MONDO UNDER 17 Passato ai Philadelphia 76ers, McAdoo ha terminato la stagione 2017/18 in G-League con i Delaware 87ers . Nel suo curriculum anche una medaglia d'oro nei mondiali under 17 ...

Basket - Eurocup 2018-19 : sorteggiati i gironi. Torino con Unicaja e Unics Kazan - Trento con Valencia - Brescia con la Stella Rossa : Sono stati sorteggiati pochi minuti fa i gironi dell’edizione 2018-19 dell’Eurocup. Per l’Italia, sono in gara la Fiat Torino, la Dolomiti Energia Trento e la Germani Basket Brescia. Le 24 squadre partecipanti sono state allocate come segue: GIRONE A – Stella Rossa Belgrado, Galatasaray, Brescia, ratiopharm Ulm, Morabanc Andorra, AS Monaco GIRONE B – Lokomotiv Kuban Krasnodar, Cedevita Zagabria, Alba Berlino, Tofas ...

Basket - Serie A - mercato 2018-19 : la Fiat Torino riporta in Italia Carlos Delfino - oro olimpico nel 2004 : Colpo di rilievo per la Fiat Auxilium Torino, che si assicura le prestazioni di Carlos Delfino (guardia, 198 cm per 104 kg). A quasi 36 anni, l’argentino torna dunque in Italia, dove aveva giocato per l’ultima volta 14 anni fa con la Fortitudo Bologna allora targata Skipper (ultima squadra Italiana, fra l’altro, ad andare in finale di Eurolega). Nato a Santa Fe il 29 agosto 1982, Delfino, che ha la doppia nazionalità ...

Basket : Fiat Torino ingaggia Anumba : ANSA, - Torino, 2 LUG - Simon Anumba è il secondo acquisto della Fiat Torino. Nella giornata dell'ufficialità di Cusin, i torinesi hanno comunicato di aver ingaggiato anche la giovane guardia classe ...