Barcellona | il presidente Bartomeu agita il mercato | Non è chiuso Gli

Barcellona - chiesti 11 anni per l’ex presidente Rosell : Il pubblico ministero spagnolo ha chiesto 11 anni di carcere per l’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell, accusato di riciclaggio e associazione per delinquere. Per lui anche la richiesta di una maximulta di 59 milioni di euro, sempre per riciclaggio legato ad alcune transazioni con la Federcalcio brasiliana e sponsorizzazioni sempre nel paese latinoamericano. Rosell, che si trovava già in carcere, è stato presidente del Barça ...

Barcellona - chiesti 11 anni per l’ex presidente Rosell : Il pubblico ministero spagnolo ha chiesto 11 anni di carcere per l’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell, accusato di riciclaggio e associazione per delinquere. Per lui anche la richiesta di una maximulta di 59 milioni di euro, sempre per riciclaggio legato ad alcune transazioni con la Federcalcio brasiliana e sponsorizzazioni sempre nel paese latinoamericano. Rosell, che si trovava già in carcere, è stato presidente del Barça ...

Barcellona - scandalo trapianto di Abidal. Ex presidente Rosell intercettato : “Fegato comprato illegalmente” : “A questo qui abbiamo comprato illegalmente un fegato e abbiamo detto che era di suo cugino”: a parlare è una persona non ancora identificata, al telefono con Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona, che si limita ad annuire. La conversazione pubblicata dalla testata spagnola El Confidencial risale all’aprile del 2017 e fa parte di una delle quattro intercettazioni della guardia civil e della polizia nazionale spagnola. Il ...

Rinviato a giudizio ex presidente del Barcellona : La Audiencia Nacional di Madrid ha deciso il rinvio a giudizio per presunto riciclaggio e organizzazione criminale dell’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell, della moglie Marta Pineda e di altre quattro persone, tutti accusati di appropriazione indebita di fondi della Confederazione Calcio del Brasile (Cfb). Secondo l’accusa avrebbero dirottato il ricavato dei diritti di ritrasmissione di partite della nazionale ...