Banca Etruria | Corte Appello Firenze annulla multe Consob | “Vegas avrebbe dovuto muoversi

Banca Etruria - Corte d’Appello di Firenze : “Consob sapeva del crac già nal 2013”. Annullate le sanzioni agli ex vertici : La gravissima situazione nella quale si trovava Banca Etruria era nota alla Consob dal dicembre 2013 e quindi le sanzioni comminate ad amministratore e sindaci per le supposte mancate informazioni contenute nel prospetto dell’aumento di capitale di fine 2013 sono frutto di un procedimento avviato tardivamente, quindi da annullare. Lo si legge nelle motivazioni con cui la Corte d’Appello di Firenze ha deciso di cancellare alcune delle ...

Mafia - “è il tesoriere di Messina Denaro”. Sequestrati 60 milioni a imprenditore. “Finanziamenti anche da Banca Etruria” : Un signor Nessuno. Mai un’indagine, nemmeno un collegamento, seppur lontano, con gli ambienti mafiosi. Giovanni Savalle era un perfetto sconosciuto agli uomini dell’Anti Mafia siciliana. Qualche precedente per reati economici e finanziari, niente di più. Adesso il ragionere 53enne, imprenditore alberghiero originario di Castelvetrano come il superboss latitante di Cosa Nostra, viene visto sotto un’altra luce dai finanzieri del ...

Banca Etruria - nel processo per truffa spunta il 'Piano industriale Bronchi' sulle difficoltà dell'istituto di credito. Ascoltati gli ... : Un nuovo documento è stato acquisito agli atti questa mattina durante il processo per truffa nei confronti di dirigenti e funzionari di Banca Etruria . Si tratta del cosiddetto 'Piano industriale ...

Banca Etruria - settantenne perde i risparmi di una vita : Ennesimo episodio legato alla vicenda Banca Etruria. Il protagonista è un pensionato settantenne di Lamporecchio (provincia di Pistoia), che da quando ha perso i propri risparmi non è mai mancato a nessuna delle manifestazioni in giro per tutta l"Italia, sempre accompagnato dal fido megafono: da Arezzo, vero e proprio occhio del ciclone, fino ad arrivare a Firenze e Roma, cuore politico del caso Etruria, ed in ogni piazza nella quale esplodesse ...