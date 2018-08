Avengers | Infinity War | svelati alcuni contenuti speciali presenti nel DVD

Avengers : INFINITY WAR/ Svelati dai fratelli Russo alcuni dettagli su Stormbreaker e Teschio Rosso : I registi di AVENGERS: INFINITY War rispondono alle domande dei fan su Twitter. Di seguito le curiosità più interessanti su Mjöllnir, Stormbreaker e Teschio Rosso.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:11:00 GMT)

Deadly Class : i registi di Avengers Infinity War si lanciano in una nuova avventura : Una cosa, a questo punto, pare certa: i Russo brothers" non resistono alla tentazione di dar vita agli statici disegni dei fumetti. Come l"ape è attratta dal miele, loro lo sono dalla possibilità di reinterpretare e rielaborare delle opere cartacee in prodotti audiovisivi. Tutti sappiamo come si siano cimentati nelle trasposizioni cinematografiche dei Marvel Comics (Capitan America: Civil War e Avengers Infinity War) in passato, riscuotendo un ...

Avengers : Infinity War - 2 personaggi torneranno sicuramente in vita - Best Movie : Così almeno potevate dire, "Oh, Nick Fury è in giro per il mondo a scovare i cattivi". Lui si sarebbe trovato lì e avrebbe detto, "Oh, quello è Black Panther". Non esiste che lui non sappia dove sia ...

Avengers : Infinity War - una sala fa l'errore di usare la locandina più improbabile che ci sia - Best Movie : Certo, però, è che bisogna davvero essere un po' fuori dal mondo per fare il medesimo errore commesso dalla UGC Theatre di Anversa, in Belgio. Come ha svelato un utente su Reddit con tanto di prova ...

“Avengers : Infinity War” è il quarto film della storia ad aver incassato più di 2 miliardi di dollari : Il 13 giugno Avengers: Infinity War è diventato il quarto film della storia ad aver incassato più di due milardi di dollari, dopo Avatar (il film coi maggiori incassi di sempre), Titanic e Star Wars: Il Risveglio della Forza. Avengers: Infinity War è il The post “Avengers: Infinity War” è il quarto film della storia ad aver incassato più di 2 miliardi di dollari appeared first on Il Post.

Avengers : Infinity War - in verità Ant-Man e The Wasp erano nel cinecomic? - Best Movie : Tutto bene fino a qui, ma attenzione alla risposta della Lilly, che dal quanto suo, è invece convinta di aver partecipato all'avventura! «Per la cronaca, io ero lì. Solo che ero minuscola» , ha ...