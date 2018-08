Auto elettriche | nel 2030 saranno 40 milioni le stazioni di ricarica nel mondo

Auto elettriche : 40 mln di punti di ricarica nel mondo nel 2030 : La crescita della domanda di Auto elettriche spingerà la diffusione dei punti di ricarica, che nel mondo raggiungeranno i 40 milioni di unità entro il 2030. Lo prevede Gtm Research, secondo cui in quell’anno i veicoli ‘green’ rappresenteranno l’11% delle vendite complessive. Per gli analisti la distribuzione delle colonnine varierà in base all’area geografica. In Europa si stima la presenza di 9 milioni di punti di ...

F1 - Brawn : «Auto elettriche? In futuro - perché no?» : ' Nulla è da escludere - afferma l'ingegnere britannico - e sono convinto del fatto che la F1 si evolverà in modo da garantire il giusto equilibrio tra sport, rilevanza e coinvolgimento con i tifosi. ...

Caldo - Uecoop : boom di Auto ibride-elettriche - +33.1% nel 2018 : Una maggiore sensibilità alla difesa all’ambiente unita alle preoccupazioni per i cambiamenti climatici e alla possibilità di entrare nelle zone a traffico limitato nelle città stanno spingendo le vendite di auto ibride-elettriche in Italia con un aumento del 33,1% dall’inizio del 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno prima con oltre 55mila veicoli immatricolati pari a più dell’80% di tutti quelli venduti nell’intero 2017. E’ quanto ...

Enel X-Honda - insieme in Usa per ricarica intelligente delle Auto elettriche : NEW YORK - Enel X, la divisione servizi energetici avanzati del gruppo Enel, tramite la controllata statunitense eMotorWerks, ha firmato un accordo con American Honda Motor Company per la fornitura...

Enel si aggiudica supporto BEI per istallazione colonnine Auto elettriche : Teleborsa, - Enel è riuscita ad aggiudicarsi il sostegno finanziario della Banca Europea per gli Investimenti per l'istallazione di una nuova rete di colonnine di ricarica delle auto elettriche . E' ...

Enel : Bei sostiene piano colonnine di ricarica Auto elettriche : Milano, 27 lug., askanews, - La Banca europea per gli investimenti è al fianco di Enel nel piano di installazione di circa 14.000 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in tutta Italia nei ...

Jeep - perché il marchio più strategico di Fca ha bisogno di un partner per Auto elettriche e ibride : Tra gli alleati possibili di Fca, Hyundai è quello più logico dal punto di vista industriale. E il gruppo coreano ama il calcio (e forse Ronaldo)...

Le 10 Auto elettriche con maggiore autonomia : La mobilità elettrica è sulla bocca di tutti, ma a parte i casi di alcune nazioni che possono essere considerate come oasi di felicità – California, Norvegia e Olanda su tutte – le vendite delle auto elettriche fanno fatica a decollare un po’ ovunque. I motivi principali di questa difficoltà vanno ricercati nel prezzo d’acquisto, ancora piuttosto alto rispetto alle vetture tradizionali, nella carenza di infrastrutture per ...

Italia cenerentola nel mercato delle Auto elettriche ma si punta alla crescita : Come si muove il mercato della mobilità elettrica? E' il quesito che Alessandro Giubilo, di Flexy Energy, società che si occupa di distribuzione, progettazione e realizzazione di sistemi basati sull'utilizzo delle energie rinnovabili, ha aperto nella mattinata del 22 luglio, giornata conclusiva di Ecofuturo 2018, festival sulle tecnologie ecocompatibili iniziato il 18 luglio al Green Energy Park "Fenice" di Padova. L'epilogo dei dati relativi ...

A Milano 500 Auto elettriche per il raduno più silenzioso ed ecosostenibile d’Italia : 1/12 ...

A Milano 500 Auto elettriche per il raduno più silenzioso ed ecosostenibile d’Italia : Il 29 settembre sono 500 le vetture a batterie attese al meeting automobilistico più silenzioso e più ecosostenibile d’Italia, il raduno di auto elettriche che si tiene in contemporanea con e_mob 2018, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica in calendario a Palazzo Regione di Milano dal 27 al 29 settembre. A più di due mesi dall’evento sono già oltre 200 i possessori di modelli a zero emissioni ad avere aderito al raduno iscrivendosi ...

Auto elettriche - Edison lancia l'offerta Plug&Go : La Edison ha presentato Plug&Go, una nuova offerta volta ad agevolare la diffusione dei veicoli elettrici in Italia e a promuovere stili di vita sostenibili ed ecologici, in particolare nelle grandi città. Noleggio a lungo termine e Wall Box. Plug&Go mette a disposizione dei clienti diversi modelli di Auto elettrica con la formula del noleggio a lungo termine e prevede anche linstallazione nei garage delle abitazioni ...

Tesla costruirà un’enorme fabbrica di Auto elettriche a Shanghai : Il produttore statunitense di auto elettriche Tesla ha raggiunto un accordo per costruire una fabbrica in grado di produrre 500.000 automobili all’anno a Shanghai. Lo ha riferito il governo della città. L’intesa segna il maggior investimento all’estero per Tesla, che sta cercando di espandersi nei mercati globali, piani che tuttavia sono minacciati dalla disputa commerciale tra Cina e Stati Uniti. L’impianto sorgerà nel ...

Tesla Summer Tour - in vacanza per scoprire i segreti delle super Auto elettriche" : 'Una fantastica opportunità - spiegano alla Tesla - per discutere anche di argomenti legati al mondo della ricarica, in quanto la rete supercharger ha appena raggiunto 230 punti di ricarica ...