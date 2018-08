AUTO CONTRO FOLLA DOPO ESSER STATI CACCIATI DA DISCOTECA Video | Salerno | “volevano

Scontro Tra Quad ed AUTO - ferito un uomo : Incidente stradale in Via Arturo Perugini a Lamezia Terme. Uno Scontro tra una Renault Clio ed un Quad. Quest'ultimo a seguito dell'impatto si è ribaltato. Il conducente, uomo cinquantenne, è rimasto ...

AUTO CONTRO i ragazzi in fila davanti alla discoteca : due arresti : L'episodio lo scorso 6 maggio davanti ad un locale di Salerno. A due mesi dai fatti la polizia ha identificato i...

Roma - scontro tra AUTO e furgone sulla Tiburtina : grave ragazzo di 22 anni : scontro furgone auto sulla Tiburtina, un giovane ferito. Questa mattina alle 6.30 circa un furgone Renault Master e una Clio si sono scontrati in Via Sambuci, direzione via Tiburtina. A causa dell'...

Salerno - AUTO CONTRO la folla davanti alla discoteca : arrestate 2 persone. “Vendetta perché cacciati dal locale” : L’accusa è pesantissima: a bordo di una Fiat Panda lanciata a folle velocità si sarebbero scagliati contro una decina di ragazzi che erano in fila all’ingresso di una discoteca di Salerno “con il chiaro intento di ucciderli”. Fortunatamente, in quel momento, una transenna si è incagliata sotto la vettura, rallentandone la corsa ed evitando conseguenze tragiche. Così la Polizia ipotizza il tentato omicidio aggravato e continuato per ...

AUTO vandalizzate a Napoli - parcheggiatori contro i residenti : Loro a Ferragosto non ci vanno in vacanza. Non mollano traverse e strade del centro i parcheggiatori abusivi, specie durante i fine settimana. E infatti nella notte tra sabato e domenica sono stati ...

Scontro tra AUTO e moto : feriti due vercellesi : foto d'archivio Sono finiti in ospedale, lievemente feriti, il conducente 20enne di Asigliano e il passeggero minorenne di una moto protagonisti di un incidente stradale ieri, 11 agosto, sulla Trossi ...

"Sì ai vaccini a scuola". 135mila firme per la petizione delle mamme contro l'AUTOcertificazione : "Sì" ai vaccini obbligatori per poter frequentare la scuola: la petizione di un gruppo di mamme, i cui figli sono immunodepressi in conseguenza di un trapianto di fegato, lanciata su Change.org e arrivata ormai a oltre 135mila firme in soli sette giorni. La lettera sarà inviata a tutti i parlamentari "per evitare che gli emendamenti proposti al Decreto Milleproroghe rendano inutile la legge attualmente in vigore"."Siamo un gruppo ...