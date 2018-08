Aumento Iva | dalle bollette al caffè | ecco i prodotti a rischio rincari

Commercio : c'è stagnazione - evitare Aumento Iva : ..." conclude Coldiretti " è la principale voce del budget delle famiglie dopo l'abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi un elemento fondamentale per la ripresa dell'economia.

Governo : no Aumento Iva e abolizione 80 euro. Ma resta il nodo risorse - : I due vicepremier Di Maio e Salvini tranquillizzano i cittadini: "Niente aumento dell'Iva, né abolizione del bonus 80 euro". Nel frattempo però spingono per realizzare le riforme, flat tax, reddito di ...

Fisco - Di Maio : “Aumento dell’Iva? Non ci sarà - è scritto nel contratto di Governo e lo rispetteremo” : “L’Iva non aumenta. Il nostro obiettivo è ritoccare l’Iva per non farla aumentare e questo deve essere il nostro obiettivo. L’abbiamo messo nel contratto di Governo e lo faremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il contratto prevede che l’Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l’Iva. Se si vuole ...

Di Maio e Salvini : «Niente Aumento dell'Iva - resteranno gli 80 euro» : «Cittadini, tranquilli». Lo dice Luigi Di Maio, concorda Matteo Salvini. I due vicepremier alzano la voce nel governo: servono risorse non risicate per avviare da subito flat tax e...

Fisco - Aumento Iva - bonus degli 80 euro Il governo è diviso - l’argine di Tria : Salvini e Di Maio negano l’abolizione tout-court del bonus da 80 euro. Secondo il ministro Tria è una misura complicata e andrebbe riformata. Dai tagli alle pensioni d’oro in arrivo 500 milioni per le minime.

Iva - allarme Cgia : 'Scongiurare Aumento o si rischia crollo dei consumi' : ... ; prestazioni alberghiere; ristrutturazioni edilizie; acquisto o costruzione abitazione non di lusso , che non sia utilizzata come prima casa, ; spettacoli teatrali, attività circensi; ...

Di Maio e Salvini : 'Niente Aumento dell'Iva - resteranno gli 80 euro' : Perché il ministro dell'Economia è guardato con sospetto sia dai leghisti che dai pentastellati, timorosi che alla stretta finale di settembre, magari in asse con il premier Conte, chiuda i cordoni ...

Di Maio e Salvini : 'Niente Aumento dell'Iva - resteranno gli 80 euro' : Perché il ministro dell'Economia è guardato con sospetto sia dai leghisti che dai pentastellati, timorosi che alla stretta finale di settembre, magari in asse con il premier Conte, chiuda i cordoni ...

Di Maio e Salvini : «Niente Aumento dell'Iva - resteranno gli 80 euro» : «Cittadini, tranquilli». Lo dice Luigi Di Maio, concorda Matteo Salvini. I due vicepremier alzano la voce nel governo: servono risorse non risicate per avviare da subito flat tax e...

Di Maio : "Non Aumento Iva - solo ritocco" : L'Iva non aumenterà" . A ribadirlo a 'In Onda' su La7 è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio sottolineando che "si parla di ritoccare l'Iva per non farla aumentare . Questo ...

Di Maio : «No Aumento Iva ma solo un ritocco. Tav? Nessuno ci crede più» : ... adesso non ci siamo messi al lavoro su questo, a settembre cominciamo dal taglio dei parlamentari» ha detto Di Maio che tiene a sottolineare come i rapporti con il collega ministro dell'economia ...

Manovra : soprattutto tagli spesa. Salvini e Di Maio : no Aumento Iva - no stop a 80 euro : Il bonus da 80 euro voluto da Renzi non sarà tolto e no ad aumenti dell'iva, ma tagli agli sprechi. Così dai due vicepremier Salvini e Di Maio. Obiettivo: ottenere flessibilità dall'Ue per flat tax e ...

Manovra - governo smentisce abolizione bonus 80 euro e Aumento dell'Iva | : L'ipotesi era stata ventilata dallo stesso ministro Tria in una intervista al Sole 24 Ore. L'esecutivo sta studiando le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" sulle ...

L. Bilancio : Coldiretti - bene stop ad Aumento Iva - 2 - : ... conclude la Coldiretti, "è la principale voce del budget delle famiglie dopo l'abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi un elemento fondamentale per la ripresa dell'economia"...