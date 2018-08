Atp Toronto | Nadal trionfa su Tsitsipas | per lui 80Â° trofeo in carriera

Toronto - Nadal vince 80/o titolo Atp : ANSA, - Toronto, 13 AGO - Rafael Nadal ha vinto il suo 80/o titolo Atp battendo alla Rogers Cup di Toronto la rivelazione del torneo, il giovane greco Stefanos Tsitsipas. Sconfitto nel giorno del suo ...

Atp Toronto - la finale è di Rafa : Nadal supera Tsitsipas - “l’uomo del futuro” : Rafa Nadal c’è e vince sul cemento di Toronto, una bella prova di forza dello spagnolo che ha saputo superare le difficoltà del secondo set Rafa Nadal vince in quel di Toronto, il torneo canadese ha il suo padrone. Il fenomeno spagnolo doma in due set il talentino greco Tsitsipas, ancora forse non pronto per una finale di questo calibro contro un top come Nadal, ma di certo proiettato ad un futuro da campione assoluto. Oggi nel primo ...

DIRETTA / Atp Toronto 2018 Finale Nadal Tsitsipas streaming video e tv : a Montréal si gioca la finale Wta! : DIRETTA Atp Toronto 2018, finale Nadal Tsitsipas: streaming video e tv, questa sera in Ontario i due giocatori si affrontano per il titolo Master 1000 della Rogers Cup, lo spagnolo favorito(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 19:12:00 GMT)

Atp Toronto 2018/ Diretta finale Nadal Tsitsipas streaming video e tv : orario della partita (tennis) : Diretta Atp Toronto 2018, finale Nadal Tsitsipas: streaming video e tv, questa sera in Ontario i due giocatori si affrontano per il titolo Master 1000 della Rogers Cup, lo spagnolo favorito(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 11:00:00 GMT)

Atp Toronto – Nadal sorride in Canda : Khachanov ko - staccato il pass per la finale : Nadal in finale nel torneo Atp di Toronto: lo spagnolo batte Khachanov e raggiunge Tsitsipas per la lotta per il titolo Rafa Nadal è il secondo finalista del torneo Atp di Toronto, attualmente in corso in Canada. Con la vittoria nella notte contro Khachanov, il maiorchino ha staccato il pass per la finale di questa sera contro Tsitsipas. Motivatissimo e voglioso di una vittoria speciale, da dedicare a tutta la sua terra, che ha affrontato ...

Atp Toronto – Nadal : Nadal in finale nel torneo Atp di Toronto: lo spagnolo batte Khachanov e raggiunge Tsitsipas per la lotta per il titolo Rafa Nadal è il secondo finalista del torneo Atp di Toronto, attualmente in corso in Canada. Con la vittoria nella notte contro Khachanov, il maiorchino ha staccato il pass per la finale di questa sera contro Tsitsipas. Motivatissimo e voglioso di una vittoria speciale, da dedicare a tutta la sua terra, che ha affrontato un ...

Atp Toronto – Tsitsipas ribalta Anderson - il greco vince in tre set e si regala la finale contro Nadal : Dopo l’iniziale vantaggio del sudafricano, Tsitsipas aumenta i giri del proprio motore e ribalta il risultato guadagnandosi l’accesso in finale Una partita ricca di emozioni, una semifinale da brividi che regala colpi di scena uno dietro l’altro. Niente da fare per Anderson nella seconda semifinale del torneo ATP di Toronto, è Tsitsipas a staccare il pass per la finale dove troverà nientemeno che Rafa Nadal. Dopo ...

Diretta / Atp Toronto & Wta Montreal 2018 info streaming video e tv : Halep prima finalista - Barty ko! : Diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018 info streaming video e tv delle partite di tennis: la Rogers Cup è arrivata alle semifinali (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 20:20:00 GMT)

DIRETTA / Wta Montreal & Atp Toronto 2018 info streaming video e tv : Halep Barty - via alle semifinali! : DIRETTA Atp Toronto & Wta Montreal 2018 info streaming video e tv delle partite di tennis: la Rogers Cup è arrivata alle semifinali (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 18:53:00 GMT)

Diretta / Atp Toronto & Wta Montreal 2018 info streaming video e tv : i numeri di Rafa Nadal (oggi) : Diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018 info streaming video e tv delle partite di tennis: la Rogers Cup è arrivata alle semifinali (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:17:00 GMT)

Atp Toronto - Nadal in semifinale : Lo spagnolo n.1 del mondo ha superato, anche lui in rimonta, il croato Marin Cilic: 2-6 6-4 6-4 il punteggio a favore di Nadal. Infine il russo, alla sua prima semifinale in un "1000", ha sconfitto ...

Atp Toronto - Nadal in semifinale : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Saranno Anderson-Tsitsipas e Nadal-Khachanov le semifinali del Masters 1000 di Toronto, il sesto della stagione. Nei quarti di finale il sudafricano, recente finalista al torneo ...

Tennis - Atp : Nadal rimonta Cilic e vola in semifinale a Toronto : Marian Cilic ci ha sperato. Anzi, pure qualcosa di più. Ma alla fine è ancora Rafa Nadal a spuntarla e qualificarsi per le semifinali del Masters 1000 di Toronto , Can, cemento, 4.662.300 dollari, . ...

Atp Toronto & Wta Montreal 2018/ Info streaming video e diretta tv - orario delle semifinali (oggi) : diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018 Info streaming video e tv delle partite di tennis: la Rogers Cup è arrivata alle semifinali (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 09:59:00 GMT)