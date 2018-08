ATP Cincinnati 2018 | forfait di Nadal | ' Devo riposare e prendere cura del mio corpo'

ATP Wta Cincinnati 2018/ Diretta Murray Pouille streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018: streaming video e tv, inizia il Western & Southern Open che rappresenta un'altra tappa nel calendario dei Master 1000, in campo ci sono anche le donne(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:48:00 GMT)

ATP Cincinnati 2018 : Cecchinato fuori al 1° turno - Mannarino vince 7-6 al terzo set : Esordio amaro per Marco Cecchinato nel Western & Southern Open, settimo dei nove tornei ATP Masters 1000 che è cominciato sui campi in cemento di Cincinnati , in Ohio. Il 25enne palermitano, numero ...

ATP Cincinnati 2018 : calendario - orari e come vedere il Masters in tv : ATP Cincinnati 2018: dove posso guardarlo? Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Chi non possiede un ...

ATP Cincinnati 2018 : il tabellone del Masters : E' questo l'esito del sorteggio del tabellone maschile, che ha messo anche nello stesso spicchio il numero 1 del mondo Rafa Nadal , il campione in carica Grigor Dimitrov e il redivivo Novak Djokovic .

ATP Cincinnati : forfait Fognini : ANSA, - ROMA, 9 AGO - Fabio Fognini non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati, in programma la prossima settimana. Lo ha annunciato lo stesso tennista azzurro dopo la sconfitta al secondo turno a ...