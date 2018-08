Atletica | strada ancora lunga per Filippo Tortu Il talento non manca | ora scelte

oasport

(Di lunedì 13 agosto 2018)era uno degli uomini più attesi agli Europei 2018 dileggera, aveva ridestato l’Italia dal torpore nella Regina degli Sport, aveva riportato l’attenzione su questa disciplina dopo il roboante 9.99 corso a fine giugno a Madrid e molti si aspettavano uno show incredibile anche a Berlino ma purtroppo in pista non si è visto il ragazzo magico che aveva riscritto la storia nella capitale spagnola diventando il primo italiano capace di abbattere il muro dei 10 secondi sulla distanza regina. La forma non era delle migliori, il brianzolo è parso affaticato tra batteria e finale sui 100 metri e anche nella frazione in staffetta non ha entusiasmato: forse è stato sbagliato qualche piccolo dettaglio in preparazione, la scelta di non disputare più gare dopo aver firmato il record nazionale potrebbe aver condizionato le prestazioni all’Olympiastadion. Il ...