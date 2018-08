Astronomia | la Croce del Sud | il faro dei navigatori nell’emisfero australe

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) La foto in alto, della spedizione Ultra High Definition all’osservatorio La Silla dell’ESO in Cile, mostra il telescopio danese di 1,54 metri che ammira i cieli meridionali stellati. Ladel Sud – uno degli asterismi più distintivi – è visibile a sinistra della cupola aperta del telescopio, incastonata nel piano della Via Lattea. La costellazione della, meglio conosciuta per questo come asterismo a forma di, comprende quattro stelle: Alpha, Beta, Gamma e Delta Crucis. La più vicina di queste stelle, Gamma Crucis, si trova a 88 anni luce dalla Terra, mentre la più lontana è a 364 anni luce di distanza. La stella blu-bianca Alpha Crucis, nel punto più basso della, è la tredicesima stella più luminosa dell’intero cielo notturno. L’oscura macchia d’inchiostro appena sopra ladel Sud è la Nebulosa Sacco di Carbone, una ...