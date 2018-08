Astronomia | il Very Large Telescope dell’ESO | ritratto di famiglia fulldome

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Questa vista “” del(VLT), presso l’osservatorio di Paranal dell’ESO, mostra quasi tutti gli elementi costitutivi del telescopio in un’unica fotografia di! Il VLT dell’ESO è costituito da quattro grandi telescopi unitari di 8,2 metri (UT), tutti visibili qui e riconoscibili dal loro aspetto squadrato, e quattro telescopi ausiliari da 1,8 metri (AT), due dei quali affiancano i loro parenti più grandi (entrambi con le loro cupole arrotondate aperte). Accanto alle loro designazioni standard – UT1, UT2, e così via – ognuna delle quattro UT giganti possiede un nome nella lingua locale cilena Mapuche: Antu (il Sole), Kueyen (la Luna), Melipal (la croce del sud), e Yepun (Venere). Il laser giallo che spara nel cielo notturno, lanciato da uno degli UT, crea una stella artificiale alta nell’atmosfera, opportunamente ...